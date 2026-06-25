12歲女童自導自演綁架案！傳訊爸媽「快付贖金」　警到場傻眼

▲巴西一名12歲女童假稱遭綁架，企圖向父母勒索贖金。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴西一名12歲女童日前被父母通報失蹤，家屬原以為她遭人綁架，嚇得立刻報警求助。不料警方調查後發現，整起事件竟是女童自導自演，目的只是為了向家人勒索金錢。

綜合外媒報導，事件發生在巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）。女童在凌晨約1時從家中失蹤後，開始傳訊息給父母，聲稱自己遭到綁架，還表示綁匪不但威脅要殺害她，甚至對她施暴。

女童父母擔心孩子性命不保，隨即向警方報案。鄰近城市馬夫拉（Mafra）的刑事調查部門也介入偵辦，追查女童與所謂綁匪的下落。

到了上午約11點，失蹤女童再度傳訊息給父母，這次要求家人支付一筆贖金，否則綁匪就會殺了她。不過，家屬還沒來得及安排付款細節，警方就在幾個小時後，於郊區一處鄉間民宅找到女童。

當時特種部隊原本已準備與綁匪對峙，並展開救援行動，沒想到抵達現場後才發現根本沒有綁匪。女童看起來也沒有受到任何威脅。經警方詢問後，她坦承所謂綁架全是自己編造，目的只是想從經濟困難的父母身上勒索金錢。

警方隨後將女童帶回，並指控她涉及相當於勒索罪的行為。不過，由於她年僅12歲，後續是否會面臨法律後果，目前仍不清楚。

