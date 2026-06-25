快訊／委內瑞拉「雙強震」增至164死971傷　慘況曝光

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日發生規模7.2、7.5強震，中間間隔只有39秒，造成許多建築物倒塌。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）25日表示，死亡人數增至164人，971人受傷。

▲委內瑞拉發生強震，災情慘重。（圖／VCG）

CNN、半島電視台等報導，這次發生的雙強震導致多棟建築物與住宅倒塌，包括首都一棟22層樓高的建築也全毀。羅德里格斯表示，在兩次主震之後，當地至少發生30起餘震。只不過有鑑於大量建築物受損倒塌的情況，實際死亡人數還可能持續攀升，當局搜救行動仍在持續進行中。

羅德里格斯表示，她正與聯合國協調派遣搜救人員，並與國際貨幣基金組織（IMF）合作，以建立一個2億美元的初始基金用於國家重建。她向私營部門發出呼籲，希望提供重型機械協助搜救，要委內瑞拉民眾保持冷靜與團結，且若房屋結構安全就留在留家中。

▲委內瑞拉強震震垮濱海飯店。（圖／翻攝自X）

此前，羅德里格斯已宣布全國進入緊急狀態，並已動員全國公私立醫療網絡，成立高層級特遣小組監督搜救行動。

除了首都卡拉卡斯之外，受災最嚴重的地區包括米蘭達州（Miranda）、拉瓜伊拉（La Guaira）、阿拉瓜（Aragua）、卡拉波波（Carabobo）與法爾孔（Falcón）。

▲拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透）

居民亞歷杭德拉（Maria Alejandra）強忍眼淚向《路透社》表示，地震過後，她所在的房間4面牆壁全部裂開，大家必須撬開門才得以脫困，「我們被迫爬過瓦礫堆和所有殘骸，大樓管理員抱著嬰兒，所有鄰居都往樓下跑。」

服務首都區的西蒙·玻利瓦國際機場（Simon Bolívar International Airport）也嚴重毀損，災難畫面都被鏡頭錄下。根據現場影像，機場內部燈光忽明忽暗，大量粉塵不斷飄落，懸掛高處的標誌牌劇烈晃動，餐飲區的桌椅東倒西歪，崩塌的天花板及建築殘骸堆積一地，多名旅客拉著行李驚慌奔逃，現場一片混亂。

▼兩波強震連襲，服務委內瑞拉首都區的國際機場遭受嚴重破壞。（圖／翻攝X）