荷莫茲封閉！超過1200艘貨船卡海上　總價值近4兆

▲荷莫茲海峽的封閉已導致逾1200艘貨船滯留。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

金融時報24日引述保險業者安聯（Allianz）最新報告報導，荷莫茲海峽的封閉已導致逾1200艘貨船滯留，而船上貨物總值達1250億美元（約新台幣3.9兆元）。這狀況顯示出全球貿易對少數幾個戰略海上咽喉要道的脆弱性，安聯指出，此次海峽前所未有的封閉引發外界對全球海上貿易前景的隱憂。

在船隻開始緩慢通過荷莫茲海峽之際，這份24日發布的評估報告是首度針對今年2月伊朗遭受攻擊後、在波斯灣滯留逾100天的資產與貨物所做出的價值評估。

安聯海事核保主管海因里希（Justus Heinrich）表示，海峽封閉已改變保險業者對各大咽喉要道風險的看法，「我們以前總是在討論假設性的災難情境，但現在我們面對的是『真實的災難』。因此我認為這讓大家對實際營運風險的認知，從過去的理論上可能發生，轉變為我們如今從這場危機中所親眼見證的現實」。

衝突爆發前，每天約有135艘船隻通過荷莫茲海峽，全球五分之一的石油與天然氣經由此處運輸，而海峽封閉在能源市場引發大規模動盪，並推動油價突破每桶100美元。根據國際海事組織（IMO）數據，衝突期間已有40多艘船隻遇襲，主要以油輪為主，更造成14名海員喪生。

所幸隨著美國與伊朗達成初步和平協議，宣布後顯著提升航運公司信心，願意再度派船通過海峽。根據勞氏海事情報數據，在截至6月21日的當週，駛出波斯灣的船隻數量已回升至69艘，遠高於前一週的24艘，創下衝突爆發以來的單週最高紀錄。

不過這場危機也讓航運與物流公司意識到分散風險的重要性。數名航運高層直言，既然伊朗已經展現對荷莫茲海峽的控制能力，他們未來很可能會在替代路線上投入更多資金。

除了經濟損失，這場封鎖也釀成嚴重人道與缺工危機，報告強調，目前仍有多達2萬名海員滯留在波斯灣的船隻上。根據國際海事組織估計，目前有1萬1000名海員希望離開波斯灣，並表示已與阿曼協調設立疏散走廊，讓船隻得以有序撤離。