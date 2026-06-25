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23歲女網紅遊杜拜「恐被槍決」！控遭家暴痛毆　菜刀刺死男伴

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 喬治目前被阿聯當局拘押，恐怕面臨死刑。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國23歲女網紅喬治（Brooke George）被控在杜拜謀殺一名同齡英國男子，面臨槍決死刑，消息震驚國際。人權組織「杜拜遭拘留者」（Detained in Dubai）表示，她是在遭受暴力攻擊後出於自衛才持刀反擊。

綜合《每日郵報》等外媒，26歲男性死者是來自英國肯特郡的崔比（William Treeby），兩人在Facebook上相識，第一次同遊杜拜約一周期間相處愉快，喬治還形容那段旅程是「此生最美好的時光」。

男伴變控制狂　護照遭搶

未料二訪杜拜期間，喬治發現崔比對她的控制慾愈來愈強，且出現虐待傾向，甚至只幫她買單程機票，令她極度不安、迫切想回國，護照卻被崔比搶走。

案發當晚，兩人在朱美拉村的酒吧喝酒後，崔比據稱先是在車上動手毆打喬治，返回公寓後繼續對她施暴。喬治稱她當時驚恐不已，情急之下抓起手邊的菜刀刺傷對方，隨後取回護照離開，前往機場試圖返英，卻被警方逮捕並以謀殺罪起訴，目前羈押於杜拜布爾警察局。

母親視訊驚見女兒眼腫難睜、淚流不止

喬治的母親泰瑞莎表示，透過視訊看到女兒時，她的眼睛嚴重腫脹到幾乎睜不開，且不斷哭泣、神情極度驚恐，「我相信她拚命想逃離那個地方，回到家人身邊。」

人權組織示警：女性遭誘騙赴杜拜風險攀升

「杜拜遭拘留者」執行長斯特林（Radha Stirling）指出，喬治是在遭人痛毆後才奮起反抗，應將她視為家暴倖存者，並呼籲阿聯當局調取死者所有通訊紀錄，確認是否還有其他受害者。

斯特林提到，此案揭露一個令人憂心的現象。愈來愈多年輕英國女性 因受浪漫、奢華的生活所吸引，被引誘前往杜拜，繼而遭受剝削甚至性侵害。

喬治的家人還指控，她在拘留期間被迫在男性員警面前脫衣，且未獲律師協助，語言不通也令她難以理解相關程序。斯特林強調，將全力確保喬治接受公正審判，並要求阿聯當局立即安排英國領事探視。

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