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爸灌酒「亂倫性侵18歲女兒」害她輕生　法官輕判爆眾怒

▲▼ 。（圖／翻攝自gofundme）

▲18歲女子塞特爾斯遭父親灌酒性侵之後，選擇走上絕路。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州41歲男子查維茲（Stephen Vincent Chavez）灌酒亂倫性侵18歲親生女兒，導致女兒在案發5個月後輕生結束性命。此案判決在近期出爐，查維茲被判處1年徒刑與3年緩刑，引發眾怒。

灌醉親生女兒　獸父伸狼爪

每日郵報報導，這起事件發生在2025年7月，當年才18歲的受害者塞特爾斯（Makayla Settles）才剛搬進父親查維茲家2天，準備迎接大學新生活。沒想到在一場家族聚會後，查維茲又另外買酒回家喝，並把18歲女兒灌醉，隨後與她發生性關係。

塞特爾斯遭親生父親伸狼爪，送醫後確認驗出查維茲的DNA。案發5個月後，也就是2025年12月，她走上絕路。

▲▼ 。（圖／翻攝自gofundme）

▲案發當時，塞特爾斯才剛搬進父親查維茲家2天。（圖／翻攝自gofundme）

法官輕判　理由是無前科

今年5月，查維茲承認亂倫重罪以及向未成年人提供酒精的罪名。最終他被判處1年有期徒刑與3年緩刑，讓被告得以免除在州監獄坐牢，只需在郡監獄服刑。

檢方極力爭取加州法律對加重亂倫罪的最高刑期3年監獄，但文圖拉郡高等法院法官卡瓦伊（Dusty Kawai）卻直接與被告達成認罪協議，並稱由於查維茲「過去沒有犯罪紀錄」，因此在法律上無法判處最高刑期。

副檢察官麥卡蒂（Tessa McCarty）認為，查維茲利用父親身分、辜負女兒的信任、給她酒並從事犯罪活動，永遠改變女兒的人生，「我們仍然認為，根據本案的事實，判處州監獄服刑是合理的」。

死者家屬對於查維茲的判決結果表達強烈不滿，認為查維茲應該面臨更嚴重的指控，儘管有明確證據，包括性侵採證、向警方陳述以及錄音訪談，但這些都無法被採用，只因為塞特爾斯已經不在人世，無法出庭作證。家屬正在籌募資金，希望聘請律師，「代替瑪卡拉出面，協助我們追求正義，不僅為了她，也為了其他可能面臨類似遭遇的人」。

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