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強震損失恐飆3.2兆「賠上全國經濟」　委內瑞拉復甦之路更難走

▲▼ 委內瑞拉強震，拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透）

▲委內瑞拉強震，拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日連續遭到2次致命強震襲擊，對該國已經脆弱不堪的經濟帶來沉重一擊。美國地質調查局（USGS）早期模型估算，其經濟損失可能介於100億至1000億美元（約新台幣3180億至3.1兆元），後者幾乎等同於委內瑞拉全年整體經濟規模。

經濟損失恐達全國經濟　死傷繼續攀升

委內瑞拉強震帶來的經濟損失估計高達100億至1000億美元，加州理工學院（Caltech）地震學家瓊斯（Dr. Lucy Jones）指出，除了倒塌建築物，地震引起的強烈晃動也可能撕裂自來水、天然氣管線，或者破壞電力系統，這些連鎖反應恐怕進一步加劇災情，例如火災就有可能讓一場地震的經濟損失翻倍。

這一波強震目前造成至少32死700傷，但傷亡數字預計還會持續攀升。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）24日晚間已宣布全國進入緊急狀態，並已動員全國公私立醫療網絡，成立高層級特遣小組監督搜救行動。

▲▼ 委內瑞拉強震，拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透）

脆弱經濟又被重擊　委內瑞拉困境曝光

CNN指出，這次地震可謂雪上加霜。

委內瑞拉坐擁全球最大石油儲量，經濟一度蓬勃發展，但多年來遭美國主導制裁、惡性通膨、政府腐敗、石油產業管理不善拖累，自2013年以來GDP已萎縮約80%。

前總統馬杜洛今年1月被美軍逮捕後，代理總統羅德里格斯謹慎推動經濟自由化、吸引外國石油公司、務實討好華府並尋求擺脫沉重制裁。但儘管美國已鬆綁制裁，石油產量也逐步增加，通膨卻仍居高不下，老百姓持續面臨低薪困境。

根據聯合國，2025年委內瑞拉近1/3人口、約800萬人需要人道主義援助。

▼首都卡拉卡斯多棟建築物受損倒塌，逃生民眾餘悸猶存。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

▲▼委內瑞拉24日晚間發生強震，首都卡拉卡斯多棟建築物受損、甚至倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

委內瑞拉長期面臨物資短缺問題，基本服務、民生用品、藥品及醫療都難以取得。2場強震引發的人道緊急狀況，將讓本就緊張的供應鏈承受更大壓力。與此同時，該國至關重要的石油產業還需要數十億美元投資，才能接近1990年代生產高峰的榮景。

如此大規模的自然災害將嚴重打擊經濟復甦的渺茫希望，遑論可能高達成千上萬人的死傷與廣泛破壞。在多年的經濟破壞與公共服務投資不足後，從醫院到水電系統，該國基礎建設已無法應對如此嚴重的危機。

▲▼委內瑞拉於當地時間24日晚間連續兩起強震，首都卡拉卡斯多棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

高調宣稱一切都好　川普政府反應受考驗

CNN還指出，這場地震將考驗美國願意為委內瑞拉提供多大的支持。美國總統川普曾說，一旦他以軍事手段推翻前總統馬杜洛，就會接管這個國家。強震前一天，他也在賓州造勢場合高調宣稱委內瑞拉「表現出色」。

目前川普已宣布美國「準備好、有意願也有能力提供幫助」，指示所有政府部門準備好迅速行動。國務卿盧比歐也表示，美國將立即派出搜救隊、醫療物資及人道主義協助前往委內瑞拉。

許多委內瑞拉人都將拭目以待，看看這個全球最富裕國家，是否能將承諾轉化為具體行動。

 
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