強震瞬間！委內瑞拉機場「天花板垮掉」粉塵滿天　旅客驚恐奔逃

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日傍晚接連發生規模7.2、7.5強震，重創該國首都卡拉卡斯（Caracas）與北部多州，服務首都區的西蒙·玻利瓦國際機場（Simon Bolívar International Airport）也嚴重毀損，災難畫面都被鏡頭錄下。

▲兩波強震連襲，服務委內瑞拉首都區的國際機場遭受嚴重破壞。（圖／翻攝X，下同。）



根據現場影像，機場內部燈光忽明忽暗，大量粉塵不斷飄落，懸掛高處的標誌牌劇烈晃動，餐飲區的桌椅東倒西歪，崩塌的天花板及建築殘骸堆積一地，多名旅客拉著行李驚慌奔逃，現場一片混亂。

委內瑞拉前眾議員阿蘇亞赫（Wilmer Azuaje）拍下影片直呼，「看看這裡的災難，全部都被摧毀了。」他將片段發布至X後迅速瘋傳，引發外界高度關注。

《路透社》已透過機場天花板結構、指標設計及地板紋路，比對歷史影像與現場畫面，確認影片拍攝地點正是位於委內瑞拉馬伊克提亞（Maiquetia）的西蒙玻利瓦國際機場，地點資訊屬實。

此次地震重創首都卡拉卡斯附近的拉瓜伊拉州（La Guaira），該州不僅是機場所在地，目前更被列為災情最慘重的地區。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）約於當地25日凌晨1時（台灣下午1時）發表全國談話，證實2波地震已造成32人死亡及700人受傷，但此數字還未納入拉瓜伊拉州傷亡人數。