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傳7千人失蹤！委內瑞拉雙強震「建築垮掉」　專家曝致命原因

▲▼ 委內瑞拉強震，拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透）

▲委內瑞拉拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日規模7.2、7.5強震造成至少32人死亡、700人受傷，只不過這數字預計將再度攀升，因為災情慘重的拉瓜伊拉州（La Guaira）傷亡情況尚未納入。另外，根據委內瑞拉反對派領袖所發布的失蹤人員追蹤網站統計，超過7000人失蹤。

CNN報導，拉瓜伊拉州也有許多建築倒塌，這也代表當地可能出現大量傷亡。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）稱，「我們可以說，拉瓜伊拉的情況是一場真正的悲劇。數十棟建築物已經倒塌，我們目前正投入艱鉅的救援行動，盡可能挽救更多生命」。

▲▼ 委內瑞拉強震，拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透）

羅德里格斯表示，來自美國、多明尼加、薩爾瓦多、墨西哥和卡達的救援隊將抵達委內瑞拉進行協助，中國、巴西和加勒比海國家也已提供人道主義援助，「我請求大家保持冷靜並展現團結，深信我們定能克服這場悲劇」。

路透也提到，委內瑞拉反對派領袖設立的失蹤人口追蹤網站顯示，截至當地25日凌晨2時45分左右，失蹤人數為7381人。不過路透社無法獨立核實這些失蹤人口的通報。

▲▼ 委內瑞拉強震，拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透）

根據美國地質調查局地球物理學家葉克（William Yeck）的說法，這兩場接連發生的地震之所以可能造成嚴重破壞，是因為震源較淺，且震央靠近人口密集地區，但稱「奪走人命的不是地震搖晃本身，而是建築物」。

葉克指出，委內瑞拉大部分的建築均屬於未經鋼筋補強的磚石結構，相較於美國加州、日本等同樣位於地震帶、但建築法規更為嚴格的地區，這類建築更容易倒塌，「建築物的倒塌正是可能導致災難性生命損失的關鍵所在」。

▲▼ 委內瑞拉強震，拉瓜伊拉州（La Guaira）災情慘重。（圖／路透）

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