暴雨又爆胎！醫學院考試「遲到1分鐘」遭拒入場　印度父女抱頭痛哭

▲父女倆苦苦哀求，但仍因遲到1分鐘被拒絕入場。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度中央邦一名18歲少女家境清寒，卻仍努力苦讀，並立志成為醫生、翻轉家境。未料，在印度醫學院「國家資格暨入學考試」（NEET）當天，她與父親卻遭遇「暴雨又爆胎」的雙重阻撓，最終因遲到1分鐘而無法應試。

根據影片，父女倆抵達考場時已經遲到1分鐘。只見父親苦苦哀求監考人員通融，遭拒絕後情緒崩潰，猛力撞向大門，隨後癱倒在地。女兒拉吉妮（Ragini）見狀嚇得衝上前，跪地緊抱父親失聲痛哭，場面令人鼻酸。

विदिशा की घटना ने दिल दहला दिया! ????



Re-NEET परीक्षा केंद्र, बायोमेट्रिक दिक्कतें और एडमिट कार्ड में गलती की वजह से तीन छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाईं!



हर छात्रा के पीछे उनके माता-पिता भी खड़े थे! साथ थी बरसों की उम्मीदें, त्याग और सपने! जिसने भी यह पल देखा, भावुक हो गया!



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《Kerala Kaumudi》報導，拉吉妮的父親以日薪300盧比（約新台幣100元）的微薄收入維持家計，長期借錢供女兒讀書。拉吉妮在家鄉讀書到8年級後，輾轉跋涉數十公里外出求學，高中以優異成績畢業，立志透過NEET考上醫學院。

據悉，父女倆在考試當天很早就出門了，一路上卻阻礙重重，在歷經暴雨和爆胎後，儘管拚命趕路，仍晚了1分鐘抵達考場。由於時限已過，就無法完成生物辨識驗證程序，因此包括拉吉妮在內的遲到學生，全都無法入場應試。