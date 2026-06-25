歐洲熱爆驚見「大麻屋」降溫妙招　超狂黑科技成建築界新寵

▲面對破紀錄的極端熱浪狂襲，僅有兩成住戶裝設冷氣的歐洲正積極尋找綠色降溫對策。（示意圖，非當事建築，pixabay）

圖文／鏡週刊

極端氣候席捲全球，歐洲近年頻遭破熱紀錄的夏日熱浪襲擊，各國正急尋讓房屋降溫的綠色對策。目前在歐洲，只有約20%的房屋裝有冷氣，但建築業耗能卻占了歐盟總能耗的40%。為達成2050年碳中和目標，歐洲建築界近年掀起一股「大麻屋」風潮，利用工業大麻（Hemp，THC成分極低的 cannabis 植株）製成的「大麻磚（Hempcrete）」，不僅能高效隔熱降溫，更具備驚人的吸碳能力，成為對抗全球暖化的新祕密武器。

天然的尚好！大麻磚隔熱兼防霉 吸碳力更勝樹木

根據《CNN》報導，比利時大麻磚製造大廠「IsoHemp」共同創辦人貝漢（Olivier Beghin）指出，隨著夏天一年比一年熱，大麻磚成了對抗高溫的絕佳解方。這種由大麻纖維與石灰結合而成的建築材料，具有極佳的調節溫度與濕度功能，同時還兼具防蟲與防火特性。

與傳統石油化學合成的隔熱材料不同，大麻磚是由天然材料製成，可100%回收與生物降解。最引人注目的是它的低碳、甚至「負碳」特性，大麻在快速生長期間，吸收二氧化碳的能力被評估為樹木的兩倍，能有效將碳鎖在建築物內。此外，歐洲有高達30%的建築是在1945年以前建造，普遍隔熱極差且容易發霉，而大麻磚具備「會呼吸」的特性，能完美解決老屋修復的防霉痛點。

歐盟法規大推綠建築！各國業者抗熱「大麻磚」訂單接到手軟

這項環保黑科技正搭上歐洲嚴格的綠建築法規浪潮。歐盟已明文規定，2028年起所有政府新建物必須達到「零碳排」，2030年則擴大至所有新建物。荷蘭更訂出野心勃勃的目標，要在2030年前讓30%的新建住宅使用生質材料建置；法國也透過 RE2020 法規，強力鼓勵公共建築採用生物基材料。

法規力推讓市場需求迎來大爆發。IsoHemp預估今年將產出高達160萬塊大麻磚，應用於全歐超過2,000個建案中，從比利時的公共住宅、法國凡爾賽的17世紀古蹟，到法國巴黎的100戶大型公寓都能看到大麻磚的身影。另外，英國綠能建築商Greencore Homes也計劃在政府800萬英鎊的資金挹注下，於2035年前利用大麻磚面板建造1萬棟房屋。

缺點與挑戰：無法承重、成本偏高且供應鏈仍待升級

儘管優點眾多，大麻磚在建築應用上仍有其限制。2025年的一項學術評論指出，大麻磚本身的結構強度不足以作為「承重牆」，必須依賴傳統的鋼筋或木造主結構支撐；此外，若採取現場噴塗施工，乾燥時間可能長達8週，因此目前市場主流多改用像IsoHemp生產的「預鑄大麻磚」來縮短工時。在造價方面，大麻磚的成本目前也屬於中高階價位。

歐洲工業大麻協會（EIHA）常務董事米里齊（Francesco Mirizzi）表示，雖然建築師和營造商對大麻材料的需求若渴，但目前的挑戰在於區域供應鏈、品質標準化，以及如何快速將工業產能規模化。目前歐洲最大宗的大麻產地集中在法國（市佔超6成），歐洲最大的加工廠La Chanvrière正著手興建第二座廠房，預計將產能提升60%以上。業者認為，大麻的未來不再只是宣傳它有多神聖，而是必須在商業規模上展現出實質的量產可行性。



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