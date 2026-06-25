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全裸「火燒陰毛」！6人圍毆男大生致死　主嫌川村葉音遭重判30年刑

▲▼策畫整起圍毆致死案的川村葉音與八木原亞麻。（圖／翻攝自TikTok）

▲策畫整起圍毆致死案的川村葉音與八木原亞麻。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北海道江別市去年10月發生震驚日本社會的大學生集體虐殺案！20歲男大生長谷知哉因捲入感情糾紛，遭6名男女圍毆、搶劫後棄置公園，甚至還被點火燒陰毛，最終因外傷性休克死亡。札幌地方法院今（25）日針對其中3名被告進行宣判，判處21歲主嫌的川村葉音30年徒刑。

另外兩名犯案時仍未成年的共犯，則分別被判20年徒刑，以及9年至13年的不定期刑。

根據日媒《朝日新聞》、《日本放送協會》，事件發生於2024年10月25日至26日間。長谷知哉因與21歲女子八木原亞麻發生感情糾紛，遭對方找來友人川村葉音，以及另外4名男女共同施暴。檢方指出，6名被告涉嫌在江別市一處公園內，對長谷進行長時間毆打與腳踢，並強行奪取其金融卡、信用卡與衣物等。

調查顯示，長谷遭受的暴力程度極為嚴重，全身留下多處瘀傷，毆打與踢踹次數更高達數百次。犯案過程中，被告一行人還曾逼迫長谷交出財物，大喊「全部拿出來」、「信用卡也交出來」、「有銀行卡嗎」等話語。長谷因遭受重創，出現外傷性蜘蛛膜下出血、硬腦膜下出血及腰椎骨折等傷勢，最後因外傷性休克喪命。

更令人震驚的是，被告等人不僅以手機拍下施暴及逼迫長谷道歉的畫面，還在犯案後使用被害人的信用卡到附近超商購買香菸與便當，隨後將重傷的長谷棄置在公園離去。之後眾人還利用其提款卡提領現金，甚至拿著贓款一起吃拉麵。

在審理過程中，川村葉音承認起訴事實，對犯罪經過並無重大爭執，因此法庭主要聚焦於量刑。檢方認為，川村不僅積極參與施暴與搶劫，要求金錢和財物也是其主動行為，無法以同儕壓力作為藉口，因此求處無期徒刑。

札幌地方法院25日宣判，認定川村葉音犯下強盜致死等罪，判處30年有期徒刑。至於另外兩名共犯，犯案時分別為18歲高中生及16歲少年，法院分別判處20年徒刑，以及9年以上、13年以下的不定期刑。全案涉及的6名被告均已被依強盜致死等罪名起訴。

►全裸陳屍公園！日男大生遭6人圍毆致死　「火燒陰毛」殘忍影片曝

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