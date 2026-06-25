日本東北強震釀4傷！逃命跌倒困電梯、遭砸傷　90歲嬤摔斷手送醫

▲日本青森縣八戶市25日上午強震，民宅的擋土牆、混凝土牆倒塌。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本岩手縣外海今（25）日上午發生規模6.9強震，青森縣、岩手縣多地震度達6強與6弱，造成明顯搖晃與多項災情。日本消防單位統計，截至上午10時，青森縣階上町與八戶市共計4人受傷，雖然均為輕傷，但仍有民眾在避難或地震瞬間因跌倒、遭掉落物擊中而送醫；在岩手縣釜石市，也有90多歲高齡女性在家跌倒、右手腕骨折。

根據《日本放送協會》整理的最新災情資訊，此次地震在青森縣階上町觀測到震度6強、八戶市震度6弱，地震發生時多名民眾正在進行避難或處於室內活動狀態，因劇烈搖晃導致意外接連發生。其中階上町一名20多歲女性在準備疏散時跌倒受傷；八戶市則有一名50多歲女性在疏散途中跌倒，另有40多歲男性遭掉落物砸中受傷。

此外，一名10多歲女性因地震搖晃影響而導致與其他車輛擦撞送醫，詳細事故經過仍在調查中。

消防單位指出，雖然共有4人受傷，但目前掌握的狀況皆屬輕傷，並未出現重症或生命危險案例。不過地震仍在各地造成多起突發狀況，包括八戶市一棟大樓電梯停止運作，導致1人受困。救援人員上午8時25分成功救出受困民眾，所幸未造成傷害。

除此之外，八戶市內也陸續接獲多起通報，例如「門打不開」、「有人被困在玄關內」等情形，消防單位均已到場處理，確認均未傳出有人員受傷。

八戶市部分住宅區出現圍牆倒塌、建築物窗戶破裂等狀況，顯示地震搖晃對建築物造成一定衝擊。多起居民反映，自來水出現混濁情況，推測可能與管線受損或水壓變化有關，目前正持續調查並監測水質安全。

▼日本青森縣階上町某福利中心的圖書館，因強震導致書籍從書架散落在地。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本青森縣八戶市25日強震，便利商店商品散落一地。（圖／達志影像／美聯社）

公共設施方面，階上町內設有多功能場館的社區福利中心也傳出災損，包含辦公室書庫倒塌、天花板部分崩落，顯示室內結構在強震下亦出現明顯影響。

此外，町立學校給食中心亦確認配水管破損等設施損壞問題，恐影響正常運作。階上町教育委員會評估後宣布，因供餐系統受損，明（26）日將無法提供學校午餐，當地所有中小學決定隔天下午停課，以優先確保學生安全與進行校舍檢修作業。