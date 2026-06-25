　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

日本東北強震釀4傷！逃命跌倒困電梯、遭砸傷　90歲嬤摔斷手送醫

▲▼日本青森縣八戶市25日上午強震，民宅的擋土牆、混凝土牆倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本青森縣八戶市25日上午強震，民宅的擋土牆、混凝土牆倒塌。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本岩手縣外海今（25）日上午發生規模6.9強震，青森縣、岩手縣多地震度達6強與6弱，造成明顯搖晃與多項災情。日本消防單位統計，截至上午10時，青森縣階上町與八戶市共計4人受傷，雖然均為輕傷，但仍有民眾在避難或地震瞬間因跌倒、遭掉落物擊中而送醫；在岩手縣釜石市，也有90多歲高齡女性在家跌倒、右手腕骨折。

根據《日本放送協會》整理的最新災情資訊，此次地震在青森縣階上町觀測到震度6強、八戶市震度6弱，地震發生時多名民眾正在進行避難或處於室內活動狀態，因劇烈搖晃導致意外接連發生。其中階上町一名20多歲女性在準備疏散時跌倒受傷；八戶市則有一名50多歲女性在疏散途中跌倒，另有40多歲男性遭掉落物砸中受傷。

此外，一名10多歲女性因地震搖晃影響而導致與其他車輛擦撞送醫，詳細事故經過仍在調查中。

▲▼日本青森縣八戶市25日強震，建築物外牆崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

消防單位指出，雖然共有4人受傷，但目前掌握的狀況皆屬輕傷，並未出現重症或生命危險案例。不過地震仍在各地造成多起突發狀況，包括八戶市一棟大樓電梯停止運作，導致1人受困。救援人員上午8時25分成功救出受困民眾，所幸未造成傷害。

除此之外，八戶市內也陸續接獲多起通報，例如「門打不開」、「有人被困在玄關內」等情形，消防單位均已到場處理，確認均未傳出有人員受傷。

八戶市部分住宅區出現圍牆倒塌、建築物窗戶破裂等狀況，顯示地震搖晃對建築物造成一定衝擊。多起居民反映，自來水出現混濁情況，推測可能與管線受損或水壓變化有關，目前正持續調查並監測水質安全。

▼日本青森縣階上町某福利中心的圖書館，因強震導致書籍從書架散落在地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本青森縣階上町某福利中心的圖書館，因強震導致書籍從書架散落在地。（圖／達志影像／美聯社）▲▼日本青森縣八戶市25日強震，便利商店商品散落一地。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本青森縣八戶市25日強震，便利商店商品散落一地。（圖／達志影像／美聯社）

公共設施方面，階上町內設有多功能場館的社區福利中心也傳出災損，包含辦公室書庫倒塌、天花板部分崩落，顯示室內結構在強震下亦出現明顯影響。

此外，町立學校給食中心亦確認配水管破損等設施損壞問題，恐影響正常運作。階上町教育委員會評估後宣布，因供餐系統受損，明（26）日將無法提供學校午餐，當地所有中小學決定隔天下午停課，以優先確保學生安全與進行校舍檢修作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
408 1 6966 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／華南銀行挨罰800萬！　挪用9客戶款項
韓國輸爆冷！光化門3萬球迷崩潰　當場落淚
台北暴雨釀150件災情　淹水100公分每戶補助2萬
7.5強震瞬間曝！委內瑞拉機場嚴重毀損　旅客驚恐奔逃
獨／蔡鎮宇才轟「失職」　金管會7／17召銀行獨董開會談兼職
脖子狂冒醜肉芽！醫第一反應「有測血糖嗎」　3異狀別拖了
LIVE／雨勢明晚才會趨緩　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全裸「火燒陰毛」！6人圍毆男大生致死　主嫌川村葉音遭重判30年刑

傳7千人失蹤！委內瑞拉雙強震「建築垮掉」　專家曝致命原因

強震瞬間！委內瑞拉機場「天花板垮掉」粉塵滿天　旅客驚恐奔逃

客機狂晃！機長飛一半發病「被拖出駕駛艙」　加航空中驚魂急轉降

日本東北強震釀4傷！逃命跌倒困電梯、遭砸傷　90歲嬤摔斷手送醫

澤倫斯基下令「先發制人」攻俄！　鎖定能源、軍工設施逼普丁談判

伊朗警告：通行荷莫茲只准走指定航線　違者面臨執法行動

目睹親友遭淹死！世越號倖存者「12年後」輕生亡　李在明悲痛發文

委內瑞拉史上5大強震　200多年前世紀災難「估奪3萬條人命」

快訊／委內瑞拉強震重創 　總統宣布：至少32死700傷

深夜遭潑穢物！台東玄濟宮今早最新現場曝光　尬電師父貼公告了

新北聯合婚禮報名開跑 百對新人抽歐洲蜜月機票

20歲孕婦搶救20分鐘恢復心跳…最新傷況曝光！院方曝：仍在搶救中

「像被全世界逼退！」C羅爆發吐怨氣　回嗆酸民：我不會被遺忘

高雄死亡車禍！女騎士擦撞貨車不治　目擊者：地上留一大灘血

撞擊瞬間曝光！20歲孕婦追撞倒地遭輾　「車身猛彈2下」胎死母命危

檢方聲請羈押！2.4萬粉育兒女網紅毒駕撞店 　「車上竟載3歲女兒」

病貓變回猛虎　C羅終結10場進球荒「梅開二度」　梅西沒有的紀錄他做到了

抓到了！輾過20歲孕婦害「胎死母命危」　肇逃女凌晨到案了

板橋公車右轉撞倒行人捲車底　67歲女送醫不治

全裸「火燒陰毛」！6人圍毆男大生致死　主嫌川村葉音遭重判30年刑

傳7千人失蹤！委內瑞拉雙強震「建築垮掉」　專家曝致命原因

強震瞬間！委內瑞拉機場「天花板垮掉」粉塵滿天　旅客驚恐奔逃

客機狂晃！機長飛一半發病「被拖出駕駛艙」　加航空中驚魂急轉降

日本東北強震釀4傷！逃命跌倒困電梯、遭砸傷　90歲嬤摔斷手送醫

澤倫斯基下令「先發制人」攻俄！　鎖定能源、軍工設施逼普丁談判

伊朗警告：通行荷莫茲只准走指定航線　違者面臨執法行動

目睹親友遭淹死！世越號倖存者「12年後」輕生亡　李在明悲痛發文

委內瑞拉史上5大強震　200多年前世紀災難「估奪3萬條人命」

快訊／委內瑞拉強震重創 　總統宣布：至少32死700傷

阿里山園區 6/25下午緊急封閉　眠月線提早在9月開放

Claude遭狂刷2,880萬次！Anthropic指控阿里巴巴非法蒸餾

從頭到腳都沁涼！夏季必備降溫小物　香氛濕巾、薄荷髮浴都該有

下大雨也要換照！屏東首推「高齡換照快易發」　121長者熱情參與

BMW遇積水熄火卡路中央　東港警冒雨助拖吊

最愛送貨員退休！傷心汪天天傻等老友　百萬網神助攻：真的等到了

美日台演訓高度重合劍指解放軍？　陸國防部：民進黨蓄意製造緊張

老公教召14天　人妻「挺2月孕肚帶4歲兒」崩潰：白天還要上班

金門KTV遭砸店！警逮暴力集團7人　查扣球棒鐵棍

米克拉颱風影響　明天台北往返日本部分航班異動

【怎麼這樣躺啦】看監視器找貓 轉方向就看牠躺在鏡頭前

國際熱門新聞

委內瑞拉估10萬人罹難　震垮多棟首都大樓

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

快訊／委內瑞拉宣布緊急狀態

即／日本強震狂搖！規模6.9「東京也有感」

即／委內瑞拉2次強震！首都「多棟大樓倒塌」

目睹親友死亡！世越號倖存者「12年後」輕生

人妻「摸鳥」三溫暖18歲男　當著丈夫的面被逮捕

22層樓全毀！委內瑞拉強震　多國伸援手

快訊／委內瑞拉規模7.1地震　美國發布海嘯預警

科技股走弱拖累！美股漲跌互見　台積電ADR漲1.02％

即／委內瑞拉強震至少釀32死700傷

櫻花妹自拍雙臂消失　「詭異錯視照」狂吸900萬觀看

日本強震傳災情！多人「受困電梯」高市坐鎮

馬斯克身家縮水　跌落「兆美元富豪」寶座

更多熱門

相關新聞

委內瑞拉強震至少4死　川普發聲

委內瑞拉強震至少4死　川普發聲

委內瑞拉24日晚間遭受規模7.2、7.5強震侵襲，儘管官方尚未給出確切死傷統計數據，但據信卡拉卡斯及周邊地區至少已有4人罹難。在此之際，美國總統川普稍早透過自家社群平台Truth Social發文表示，初步顯示情況並不樂觀，美國隨時準備好提供援助。

委內瑞拉7.5強震　能量等同「1億噸炸藥」

委內瑞拉7.5強震　能量等同「1億噸炸藥」

22層樓全毀！委內瑞拉強震　多國伸援手

22層樓全毀！委內瑞拉強震　多國伸援手

日氣象廳警告：1周內當心「震度6強↑」地震

日氣象廳警告：1周內當心「震度6強↑」地震

強震連襲委內瑞拉　牆裂、路走不穩

強震連襲委內瑞拉　牆裂、路走不穩

關鍵字：

日韓要聞日本東北強震地震岩手縣青森縣

讀者迴響

熱門新聞

委內瑞拉估10萬人罹難　震垮多棟首都大樓

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

逆子下藥性侵老母致死　檢起訴由國民法官審理

大陸廣電新規！張鈞甯新劇「本名藝名並列」

米克拉縮成輕颱　「紫爆強雨」灌4縣市

丟臉丟到國外！蔡阿嘎「對日本畫家太失禮」炎上登日媒

才遭潑糞！尬電師父吼2分鐘「老婆哭了」舊片瘋傳

韓國從天堂墜落！南非1比0搶下A組第2

「疑心病最重」星座Top 3

快訊／國家警報狂響　大雷雨轟4縣市

家樂福陸續拆招牌！　「福」字彩蛋讓網友瞬間破防

持有電子煙最重罰10萬　1個月緩衝期可主動繳回

快訊／氣象署宣布11:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

22歲正妹出道拍寫真！G級火辣身材上節目圈粉

王子粿粿愛相隨不畏罵名　經紀公司18字回應了

更多

最夯影音

更多
深夜遭潑穢物！台東玄濟宮今早最新現場曝光　尬電師父貼公告了

深夜遭潑穢物！台東玄濟宮今早最新現場曝光　尬電師父貼公告了
新北聯合婚禮報名開跑 百對新人抽歐洲蜜月機票

新北聯合婚禮報名開跑 百對新人抽歐洲蜜月機票

20歲孕婦搶救20分鐘恢復心跳…最新傷況曝光！院方曝：仍在搶救中

20歲孕婦搶救20分鐘恢復心跳…最新傷況曝光！院方曝：仍在搶救中

「像被全世界逼退！」C羅爆發吐怨氣　回嗆酸民：我不會被遺忘

「像被全世界逼退！」C羅爆發吐怨氣　回嗆酸民：我不會被遺忘

高雄死亡車禍！女騎士擦撞貨車不治　目擊者：地上留一大灘血

高雄死亡車禍！女騎士擦撞貨車不治　目擊者：地上留一大灘血

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面