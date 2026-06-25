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委內瑞拉史上5大強震　200多年前世紀災難「估奪3萬條人命」

▲▼委內瑞拉首都卡斯卡拉24日強震後的景象，許多建築物倒塌。（圖／路透）

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯24日強震後的景象，許多建築物倒塌。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日傍晚接連發生規模7.2、7.5強震，多地建築倒塌、主要機場受損，重創該國首都與北部多州。該國北部位於加勒比板塊與南美板塊交界處，200多年來數度遭遇災難性強震。

1812年3月26日

根據美國地質調查局（USGS），當年一場強震重創首都卡拉卡斯（Caracas）和梅里達市（Merida），造成約3萬人罹難。根據其他估計，該次地震規模恐達7.7。

1900年10月29日

委內瑞拉發生規模7.6至7.7強震，震央位於首都卡拉卡斯以東，估計造成至少140人死亡。

▲▼委內瑞拉規模7.1、7.5強震，首都卡拉卡斯（Caracas）建築物倒塌。委內瑞拉強震（圖／路透）

1967年7月30日

卡拉卡斯附近發生規模6.7地震，雖強度相對較弱，卻導致225至236人喪命，首都地區遭受嚴重破壞。

1997年7月9日

東北部蘇克雷州（Sucre）發生規模6.9至7.0地震，奪走73至80條人命。

2018年8月21日

委內瑞拉北部沿海再爆規模7.2強震，造成6人罹難、至少122人受傷。

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

最新強震「2波連襲」傷亡仍不明

根據美國地質調查局（USGS）數據，當地時間24日傍晚6時4分，規模7.2、震源深度約22公里的前震率先撼動該國北部亞拉夸伊州（Yaracuy）首府聖費利佩市（San Felipe）附近。

僅僅40秒後，規模7.5主震就在尤馬雷（Yumare）東南方爆發，震央位於沿海莫隆（Moron）地區以西不遠，震源深度約10公里。

根據BBC最新消息，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）剛才宣布，這場地震已造成至少32人死亡，約700人受傷。這是災難發生以來，官方首次公布傷亡數字。

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