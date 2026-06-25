快訊／委內瑞拉強震重創 　總統宣布：至少32死700傷

▲ 強震震垮濱海飯店。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉北部沿海地區24日遭7.2與7.5強震重創，2震相隔不到40秒，造成首都卡拉卡斯及拉瓜伊拉州大規模建築倒塌，截至目前已有至少32人罹難、700人受傷，恐怕還會攀升。此前美國地質調查局（USGS）評估，此次地震恐將造成「大量人員傷亡」。

根據《路透》，委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）約於當地25日凌晨1時（台灣下午1時）發表全國談話，證實2起地震已造成32人死亡及700人受傷，但此數字還未納入受災嚴重的拉瓜伊拉州傷亡人數，即首都機場所在地。

羅德里格斯說道，「數十棟建築倒塌，我們目前正展開救援行動，盡最大努力拯救性命。」她向罹難者家屬傳達哀悼與支持，並稱外國救援隊伍將在未來幾小時內抵達，也向美國總統川普等領袖表示感謝。

Hola julio, en la guaira está feo, yo grabé este video. No tenemos señal Digitel, Fibex no funciona y solo está funcionando gnetwork, no tenemos luz en parte de la guaira. pic.twitter.com/neDCbA9kH6 — JesusV ???????? (@JesusBx17) June 25, 2026

委內瑞拉國民議會主席羅德里格斯（Jorge Rodriguez）此前表示，拉瓜伊拉州有多達15棟建築倒塌，是此次地震中災情最為慘重的地區。

位於馬庫托市（Macuto）海濱的愛德華飯店（Hotel Eduard）不敵強震威力，民眾拍下的畫面可見這棟擁有8層樓、106間客房的旅館幾乎夷為平地，僅剩入口處的結構仍清楚可見，且沿路上許多建築都嚴重受損。