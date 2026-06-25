連續強震重創委內瑞拉　川普曝「死亡慘重」：美國準備好協助

▲委內瑞拉強震災情嚴重 。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日晚間遭受規模7.2、7.5強震侵襲，儘管官方尚未給出確切死傷統計數據，但據信卡拉卡斯及周邊地區至少已有4人罹難。在此之際，美國總統川普稍早透過自家社群平台Truth Social發文表示，初步顯示情況並不樂觀，美國隨時準備好提供援助。

CNN、半島電視台、衛報報導，川普稱委內瑞拉發生的這兩起地震規模相當大，死亡人數慘重，美國隨時準備好、願意且能夠幫忙，「我已指示政府各機構做好準備，迅速行動。我們將陪伴在我們新結交的好朋友身邊」。

在此之際，首都卡拉卡斯多個地區正在進行大規模搜救行動，多棟建築物倒塌。目前尚無全國死傷統計數字。

不過卡拉卡斯巴魯塔（Baruta）首長岡薩雷斯（Darwin Gonzalez）透露，「很遺憾，拉斯米納斯地區兩棟建築物相繼倒塌，造成3名市民死亡」，警方及民防團隊已部署至事發區域協助居民，並宣布所有非必要工作及學校活動暫停至下週。

卡拉卡斯恰考（Chacao）有1人死亡，4棟建築物完全倒塌，22人送醫治療。法爾孔州則有22人受傷，還有15名成年人失蹤。

Baruteños, para esta hora, las 11:10 PM, nuestros equipos de @Baruta_PC y @PoliBaruta culminaron las labores de rescate en las estructuras colapsadas en Las Minas de Baruta.



Hasta el momento hay 3 fallecidos, y se lograron rescatar al resto de ciudadanos atrapados bajo los… pic.twitter.com/jbTyDGXPmD — Darwin González (@darwingonzalezp) June 25, 2026

▼強震過後，多棟建築物倒塌。（圖／VCG）