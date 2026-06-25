印度軍工崛起！從武器進口轉型全球新興軍備　國防出口年增66％創新高　

▲印度今年六月啟動先進海事安全前線平台，提升作戰能力與領域意識。（圖／翻攝自X／印度國防部）

記者陳弘修／綜合報導

在「印度製造（Make in India）」政策持續推動下，印度不僅已成為全球重要的電子、製藥及製造業基地，近年來更快速崛起為國際軍工市場的重要參與者。隨著國防自主能力持續提升、本土研發能量逐步成熟，印度正從過去高度依賴進口武器的國家，轉型為全球新興軍備出口國，並積極強化其在印太地區的戰略影響力。

根據印度國防部公布的最新數據，印度2024至2025財年國防生產總額達約161億美元，創下歷史新高。其中，本土國防生產規模在2023至2024財年已達約153億美元，較2014至2015財年的48.7億美元大幅成長174%，顯示印度軍工產業在過去十年間實現顯著成長。

除了生產規模持續擴大，印度國防出口表現同樣亮眼。2025至2026財年，印度國防出口總額達約46億美元，較前一財年成長66%，再度刷新歷史紀錄。從出口結構來看，印度國防公營企業（DPSU）與民間企業共同推升出口成長動能。其中，國防公營企業貢獻超過一半的出口金額，民間企業與國防科技新創公司則持續擴大參與，反映出印度完整的國防產業鏈與國防科技生態系正逐步成形。

目前印度製造的國防裝備已出口至超過100個國家，包括美國、法國、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡、孟加拉、肯亞及奈及利亞等市場，而印度也已從過去國際國防供應鏈中的零組件供應商，逐步升級為具備完整武器系統輸出能力的重要出口國。

其中，印度與越南近期簽署總值6.2億美元的「布拉莫斯（BrahMos）」超音速巡弋飛彈採購協議，被視為印度軍備出口的重要里程碑。越南也繼菲律賓及印尼之後，成為第三個採購該系統的東南亞國家。

除了布拉莫斯飛彈之外，印度自主研發的「Akash」防空系統已出口至亞美尼亞與菲律賓；而「Pinaka」多管火箭系統除已獲亞美尼亞採購外，也吸引法國及部分東南亞國家表達合作意願。

事實上，印度的戰略布局已不再侷限於提升軍備出口規模。近年來，印度透過國防合作、聯合演訓、軍事教育訓練、技術合作及海上安全合作等方式，持續深化與東協國家及印太夥伴的戰略連結。

在「東進政策（Look East Policy）」及印太戰略架構下，印度積極與東協國家及「四方安全對話」（QUAD）成員深化合作，並藉由快速成長的軍工產業與海上安全能力，逐步建立區域安全合作網絡。隨著印度持續推動先進國防裝備出口與軍事技術合作，其在印太地區的戰略地位也正穩步提升。

在全球供應鏈重整以及各國提升國防自主需求的背景下，印度政府也已設定目標，希望在2029年前將國防出口提升至5000億盧比（約58億美元），進一步打造印度成為全球重要的國防製造中心。從全球最大的武器進口國之一，到逐步崛起為新興軍工出口強權，印度國防產業的快速發展不僅改變自身國防發展路徑，也正重新塑造印太地區的安全與戰略格局。