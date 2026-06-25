委內瑞拉7.5強震「能量等同1億噸炸藥」　學者警告：破壞恐被放大

▲委內瑞拉24日晚間發生強震，首都卡拉卡斯多棟建築物受損、甚至倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉於當地時間24日晚間接連發生規模7.2、7.5強震，學者指出規模7.5地震相當於釋放能量約1億噸黃色炸藥（TNT）爆炸，同時警告未來一週恐出現多次餘震。美國地質調查局透過「PAGER系統」快速推估，死亡人數可能達到1萬至10萬人，就連巴西部分地區也感受到明顯震感。

根據《半島電視台》，地球物理學家賴特（Vashan Wright）解釋，此次委內瑞拉規模7.5地震釋放的能量極為龐大，約相當於1億噸TNT炸藥爆炸，這代表地殼在短時間內釋放出極高能量，其破壞潛勢取決於震源深度、地質條件與人口密度等多重因素。

研究人員指出，能量在地震規模尺度中呈現對數關係，因此看似僅增加0.5級或1級，實際能量差異可能成倍甚至數十倍放大。

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯24日晚間連續強震，一名婦女站在家門外。（圖／達志影像／美聯社）

在地區風險方面，賴特特別點名，委內瑞拉首都卡拉卡斯的地質條件存在高度脆弱性。他指出，卡拉卡斯位於深厚沉積盆地之上，當地鬆軟沉積物會對由地底傳來的地震波產生放大效應，使震動幅度明顯高於周邊岩盤區域。

他強調，類似盆地結構在全球多個城市都曾造成災損加劇現象，因此同樣規模的地震，在不同地質環境下可能造成截然不同的破壞結果。

針對餘震風險，賴特表示，依據歷史地震紀錄與統計模型，震後一週內出現規模3至4的餘震機率約高達99%，屬於高度可預期現象；而規模5餘震的發生機率也超過90%。

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯24日強震，救難人員在倒塌建築物廢墟中尋找倖存者。（圖／達志影像／美聯社）

相較之下，規模6甚至7等較大餘震，在短期內再次發生的機率則明顯偏低，但仍無法完全排除。報告同時指出，地震規模之間的能量差呈現對數關係，例如規模7.5地震所釋放的能量，約為規模6地震的180倍，顯示強震之間的破壞潛力存在巨大落差。

在傷亡預估方面，美國地質調查局指出，之所以能在地震發生後迅速預估罹難人數恐達1萬至10萬人，是因為其採用名為「全球地震響應快速評估系統」（PAGER），該模型整合震級、震源深度、人口密度、歷史地震紀錄以及建築物脆弱性等多項資料，進行災損推估。

▲▼委內瑞拉首都卡拉卡斯24日強震後的景象，許多建築物倒塌。（圖／路透）

當局官員與研究人員指出，PAGER模型雖屬早期預測工具，但在多數情境下與實際災情具有相當接近的參考價值，有助於災害初期的應變與資源調度。

巴西外交部證實，此次委內瑞拉雙重地震在巴西部分地區亦有震感。該國外交部在社群平台X發文，表示正持續監測情勢發展，目前並未接獲巴西公民在委內瑞拉受傷的通報。由於巴西與委內瑞拉邊境長度超過2100公里，地震波傳遞範圍跨越國界，使此次事件呈現區域性地質影響特徵。