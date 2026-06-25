遊韓注意！首爾地鐵7月起「禁攜大容量鋰電池」　電動滑板車也不行

▲首爾地鐵下月祭出禁運新規。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

南韓首爾地鐵25日宣布，7月1日起將全面禁止攜帶大容量鋰電池，以及電動滑板車、電動自行車、電動獨輪車等以鋰電池驅動的個人移動裝置進站，違規者將依規定處理。

嚴管鋰電池 運輸規範曝光

首爾交通公社宣布修訂《乘客運輸條款》，明訂容量超過160Wh的大容量鋰電池一律禁止攜入地鐵站內，電動滑板車、電動自行車、電動獨輪車等各式載具也列入禁止攜帶清單。

不過，為保障交通弱勢族群的行動權，電動輪椅等代步工具得以豁免。民眾日常使用的電子設備，如智慧型手機、平板、筆電及一般行動電源等，大多都在160Wh以下，因此也不在此限。

這次修訂《乘客運輸條款》，是因考量近年個人移動載具使用增加，以及鋰電池起火案例頻傳，經國土交通部等機關進行法規解釋及法律審查後推動。

首爾交通公社這次制定的電池攜帶限制標準，則是參考國際航空領域普遍採用的鋰電池安全規範。

鋰電池隱憂 熱失控難滅火

鋰電池火災不同於一般火災，由於會發生內部「熱失控（thermal runaway）」現象，因此滅火十分困難而且容易復燃。隨著相關產品日益普及，在人潮眾多的地鐵更需加強管理。

去年9月，合井站就曾發生乘客攜帶的電動滑板車電池冒煙事件。今年也已接連發生4起乘客攜帶的行動電源事故。