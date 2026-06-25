22層高樓全毀！委內瑞拉強震「親人急喊名字找人」　多國伸援手

▲搜救人員救出一名傷者。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日發生規模7.2與7.5強震，且間隔不到1分鐘，多棟建築物與住宅倒塌，包括首都一棟22層樓高的建築也全毀，災情嚴重。目前救援人員正尋找受困倒塌建築物下的人，分秒必爭，美國、薩爾瓦多、哥倫比亞均已向委內瑞拉伸出援手。

CNN、半島電視台、路透等報導，救援人員在首都卡拉卡斯一棟倒塌建築的瓦礫堆救出一人，並將其以擔架抬送至救護車上。除了首都卡拉卡斯之外，受災最嚴重的地區包括米蘭達州（Miranda）、拉瓜伊拉（La Guaira）、阿拉瓜（Aragua）、卡拉波波（Carabobo）與法爾孔（Falcón）。

▲搜救隊試圖檢查一棟倒塌建築物。（圖／達志影像／美聯社）

法新社指出，卡拉卡斯一棟22層樓高的建築物全毀，民眾高喊親人名字，志工則是爬到瓦礫堆上方救援。一名母親在瓦礫堆中絕望喊著「安東尼奧（Antonio），我是媽媽，我在這裡」，也有男子在街上哭泣。有人無助地看著房屋殘骸，還有人傾聽著是否聲音，但卻只聽到一片寂靜。

阿爾塔米拉（Altamira）已有不少志願者、醫療人員、家屬等人紛紛趕過來，希望能從瓦礫堆中救出倖存者。在2起地震發生的當下，61歲民眾莫里洛（José Morillo）的家人們都在建築物中，包括兄弟、兒子等人。直到24日晚間9時左右，有一名女孩獲救被抬上救護車，莫里洛喊著，那是他的家人。

國際伸援手

代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）稍早已經宣布進入國家緊急狀態，並稱規模7.2與7.5強震來襲之後，已發生20多起餘震。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）表示，華府已著手協調相關援助工作，「美國與委內瑞拉人民同在，共同面對今晚這場毀滅性地震所帶來的衝擊。我們已與當地當局保持聯繫，並正積極調動援助資源」。美國將派遣災難援助團隊前往委內瑞拉，與委國進行合作提供醫療與人道物資及其他援助資源。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，薩國已透過外交部向委內瑞拉提出援助，「300名救援人員與醫護人員，以及50噸設備、藥品與民生必需物資，已準備就緒，隨時可出發前往卡拉卡斯」。

哥倫比亞地區風險管理暨氣候變遷研究所表示，已啟動緊急應變小組，並主動聯繫委內瑞拉當局，協調必要的技術與行動支援，「我們的目標是提供一切必要援助，並讓我們的團隊隨時待命，支援此次災情。」

委內瑞拉近代史上最強烈的地震分別發生於1997年東北部地區，造成73人罹難，以及1967年首都卡拉卡斯，共有236人喪生。