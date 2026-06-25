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日本東北規模6.9強震！　氣象廳警告：1周內當心「震度6強↑」地震

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東北外海25日清晨7時30分（台灣時間6時30分）發生規模6.9強震，震源深度50公里，青森縣階上町觀測到最大震度6強，八戶市達6弱，從北海道到伊豆諸島都有感，造成新幹線停駛、多地停電及民眾受困電梯等災情。氣象廳也警告，未來一周內仍可能出現震度達6強或6強以上的地震。

▲▼日本岩手縣外海25日上午發生規模6.9強震，東北新幹線、秋田新幹線與北海道新幹線全面暫停運行。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 地震使東北新幹線、秋田新幹線與北海道新幹線全面暫停運行。（圖／達志影像／美聯社）

未發布後續地震預警　氣象廳：不能大意

綜合NHK等日媒，日本氣象廳上午針對這起地震召開記者會，地震海嘯監視課長海老田綾貴說明，氣象廳已評估是否發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」，結果顯示此次地震「矩震級」（Moment Magnitude）未達7.0的發布標準，因此決定不予發布。

儘管如此，海老田仍呼籲民眾不得掉以輕心，「地震往往毫無預警，我們無法預測會發生在何時何地。即便未發布後續地震預警，大規模地震隨時可能再度來襲，請務必做好防震準備。」他也強調，此次震感強烈的地區在地震發生後一周內仍需持續警戒最大震度6強以上的地震，尤其未來2至3天內發生較大規模地震的機率偏高。

震源帶屬高風險地帶　4月已有前兆

氣象廳說明，此次震源一帶每10至20年就會發生一次規模7地震，屬於板塊交界處地震活動本就頻繁的高風險地帶，且該區域今年4月20日才發生過震度5強地震，顯示當地地震活動正處於活躍期。

海老田提醒，震度6強的搖晃曾導致能登半島地震中老舊建築倒塌，即便目前建築外觀完好，也應考慮將就寢地點移至更安全的區域，並隨時留意餘震及降雨引發土砂災害的風險。

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