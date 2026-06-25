無人機轟變電站釀大停電！　烏軍放話：克里米亞將成孤島

▲ 22日的衛星照顯示克里米亞大橋竄起陣陣濃煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭近日對俄羅斯占領的克里米亞半島展開大規模無人機攻勢，導致半島最大城塞凡堡（Sevastopol）大範圍停電。俄方任命的市長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）證實，由於烏軍襲擊當地能源設施，部分區域停電狀況將持續至24日傍晚。

變電站遇襲 逾30度高溫下停電

綜合《美聯社》等外媒，烏克蘭無人機部隊指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）24日證實，無人機襲擊48個俄軍目標，包括塞凡堡主要變電站。巴赫奇薩賴（Bakhchisarai）、克赤（Kerch）及俄羅斯航太部隊駐守的艾佩特里山（Mount Ai-Petri）一帶也傳出爆炸聲。

面對停電困境，拉茲沃茲哈耶夫呼籲居民協助照顧附近弱勢族群，並節省手機電量、避免非緊急通話。他在Telegram上寫道，「敵人再次卑鄙出擊，企圖剝奪我們正常的生活條件、製造恐慌，但我們不會被嚇倒。」當地氣溫已逼近攝氏30度，市府同步宣布24日無軌電車全面停駛，並要求家長讓子女留在家中。

空襲前已缺油 掀民生物資搶購潮

這波空襲發生前，克里米亞已因烏軍持續封鎖補給線而陷入燃料短缺危機。俄方扶植的半島行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）21日宣布暫停對外販售汽油，儘管有民眾稱當地加油站油箱尚有庫存，現有燃料仍優先供應政府部門使用。部分商店也出現搶購潮，糖等民生物資尤為短缺。

烏防長：克里米亞將成孤島

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前宣告，烏軍正以無人機孤立克里米亞，「看來克里米亞不久後將變成孤島，可能對俄羅斯造成難以預料的後果。」

目前美國主導的停火談判持續停滯，澤連斯基雖於月初致函普丁呼籲面對面談判，但普丁以信函「措辭粗魯」為由拒絕，強調停火前應先展開和平協商。