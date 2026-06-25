強震連襲！委內瑞拉人悚憶「牆壁全裂」爬瓦礫堆逃生　路都走不穩

▲委內瑞拉強震，首都卡拉卡斯多棟建築物倒塌，救援人員在廢墟中進行搜尋。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉24日傍晚接連發生規模7.2和7.5強震，成為125年來最大地震。目前傷亡情況依然不明，但多地建築倒塌、主要機場受損，當局已啟動救援程序，多名目擊者也紛紛講述災難當下的情況。

居民亞歷杭德拉（Maria Alejandra）強忍眼淚向《路透社》表示，地震過後，她所在的房間4面牆壁全部裂開，大家必須撬開門才得以脫困，「我們被迫爬過瓦礫堆和所有殘骸，大樓管理員抱著嬰兒，所有鄰居都往樓下跑。」

不過，「濃霧讓我們完全看不見。我們下樓時，場景就像恐怖電影。」

BBC記者科斯特（Nicole Kolster）當時身處首都卡拉卡斯（Caracas）中部帕洛斯格蘭德斯（Palos Grandes）一棟公寓的7樓，她目睹窗戶劇烈搖晃，只能躲在玄關與石牆之間，直到聽見鄰居大喊要大家下樓，才撤離到街上，「我以為大樓要倒下來砸在我身上了。這是我此生經歷最大的地震。」

另據《天空新聞》，卡拉卡斯居民里奇（Hector Ricci）回憶，地震一開始只是輕微晃動，但接下來越來越劇烈，最後大到所有人都必須撤離至戶外。

加馬斯（Roberto Gamas）則形容，「建築物真的從一邊晃到另一邊，太不真實了，那力道強得不可思議。我們正在走路，卻被拋來拋去。公寓裡的所有東西都掉下來，感謝上帝，我們成功逃出來了。」

▼委內瑞拉當局警告多地建築物都有倒塌風險。（圖／路透）



由於正值委內瑞拉國定假日，許多民眾都待在家中。

56歲首都居民馬丁內斯（Coro Martinez）說，「傳出一聲極大的巨響，屋子裡的東西都掉下來，冰箱裡的水壺也全倒了。我這輩子從來沒有經歷過這種事。」

80歲退休老人羅梅洛（Maria Romero）在警察幫助下從住家脫困，她認為此次地震比1967年的規模6.3強震更可怕。