快訊／委內瑞拉宣布進入緊急狀態　機場關閉

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）24日晚間宣布，委內瑞拉因遭受兩場強烈地震侵襲，即日起進入緊急狀態。她證實有人員傷亡，但並未透露具體數字。

▲委內瑞拉24日晚間接連發生2起規模7以上地震。（圖／路透）

羅德里格斯還說，邁克蒂亞西蒙玻利瓦爾國際機場（Simon Bolivar International Airport）因嚴重損壞關閉，學校停課，學校停課，地鐵、鐵路服務以及所有非必要活動均暫停。

羅德里格斯也呼籲醫護人員回到醫院和急診室，協助救治地震傷者，「我想請求醫生、護理師以及全體醫護人員回到各自的工作崗位，這樣我們才能照顧那些被送往公立醫院和私立醫療中心急診室的人」。

她也說，國家、州、市級機構正努力應對這場危機，並優先向受災最嚴重的州提供援助。目前除了首都卡拉卡斯之外，受災最嚴重的地區包括米蘭達州（Miranda）、拉瓜伊拉（La Guaira）、阿拉瓜（Aragua）、卡拉波波（Carabobo）與法爾孔（Falcón）。

▲▼首都卡拉卡斯（Caracas）建築物損壞倒塌。（圖／路透）

就在24日晚間，委內瑞拉連續發生2次強震，規模分別是7.2與7.5，兩次地震間隔僅39秒，海嘯警報發布，首都卡拉卡斯明顯搖晃，許多民眾驚慌逃出建築物。畫面顯示，部分建築牆面倒塌，街道可見大量碎石與粉塵，部分商家與住宅區出現嚴重破損。

▲▼官方目前尚未公布確切的傷亡人數以及損失程度。（圖／達志影像／美聯社）

官方目前尚未公布確切的傷亡人數以及損失程度。

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）稍早表示，初步資訊顯示可能已有民眾受傷，要求駕駛人讓出道路，以利救護車與緊急車輛通行。他強調，當局正依照標準程序啟動救援與災後應變機制，提醒民眾注意孩童與長者安全，保持聯繫確認平安。