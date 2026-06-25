委內瑞拉強震　美使館示警：尋找安全庇護所避開受損區域

▲委內瑞拉連續發生2起規模7以上強震。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）大使館24日向在委內瑞拉的美國公民發布警示，警告他們尋找安全庇護所並避開受損區域。

CNN報導，大使館在社群平台X以西班牙文發文表示，「美國駐卡拉卡斯大使館正密切關注委內瑞拉地震所造成的影響」。大使館建議美國公民使用「旅外公民雲端登錄」（STEP）網站進行登錄，這可讓美國國務院在緊急情況下主動聯繫海外旅行者。

La Embajada de Estados Unidos en Caracas @usembassyve está siguiendo de cerca las consecuencias del terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben consultar https://t.co/4mLGy30ZRT.



Medidas a tomar:



- Evite las zonas afectadas y no… pic.twitter.com/seck6gqk0v — USA en Español (@USAenEspanol) June 25, 2026

地震數據

當地24日下午6時04分過後，委內瑞拉亞拉奎州首府聖費利佩（San Felipe）附近發生規模7.2地震。僅僅大約40秒後，又在該州小鎮尤馬雷（Yumare）東南方約23公里處發生規模7.5地震。

緊急狀態

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）24日晚間發表全國演說，宣布該國進入緊急狀態。她證實有人員傷亡，但並未透露具體數字。

大規模破壞

CNN地理定位驗證的多段影片顯示，委內瑞拉各地建築物與基礎設施遭受嚴重破壞，包括首都卡拉卡斯及沿海城市卡提亞拉馬爾，該地山坡上可見數棟建築物倒塌。

國家緊急應對

有鑑於許多建築物存在倒塌風險，安全部隊已部署在全國各地。卡拉卡斯恰考（Chacao）市長表示，當地已調派逾500名救援人員投入搜救工作，目前當地天然氣供應中斷，多個區域停電。卡拉卡斯國際機場目前關閉。