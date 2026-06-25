估委內瑞拉10萬人罹難！雙強震「震垮首都多棟大樓」　民眾徒手搜救

▲委內瑞拉24日晚間發生連兩起強震，美國統計預估恐有1至10萬人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南美洲國家委內瑞拉於當地時間24日晚間發生兩起強震，先是規模7.2前震，約30多秒後又發生規模7.5主震。震央位於首都卡拉卡斯以西160公里處，多棟建築物與住宅倒塌，首都及沿海地區災情慘重。美國地質調查局（USGS）警告，此次強震恐造成大規模人員傷亡與財產損失，評估有39%機率導致1萬至10萬人罹難。

綜合《太陽報》等外媒報導，美國地質調查局指出，兩起地震屬於罕見的「雙震型地震」（doublet），24日當地時間晚間先發生規模7.2地震，約39秒後又出現規模7.5強震，兩次地震震源深度約13公里，強烈搖晃波及廣泛區域。

美國地質調查局初步評估，此次地震可能造成嚴重傷亡與廣泛破壞。該機構表示，「大規模人員傷亡和重大財產損失的可能性很高」，推估死亡人數可能介於1萬至10萬人之間。不過截至目前為止，委內瑞拉政府尚未公布正式傷亡統計數字。

▲▼委內瑞拉強震，首都卡拉卡斯多棟建築物倒塌，救援人員在廢墟中進行搜尋。（圖／達志影像／美聯社）

社群平台流傳的大量影片顯示，地震過後街頭煙塵瀰漫，多棟建築物倒塌，民眾驚慌逃生。位於加勒比海沿岸的拉瓜伊拉（La Guaira）傳出公寓大樓倒塌，救難人員緊急進入災區評估損害，並與居民一同在瓦礫堆中搜尋受困者。

首都卡拉卡斯同樣災情嚴重。當地居民表示，地震發生時建築物劇烈左右搖晃，許多人倉皇衝出大樓避難，部分住宅牆面出現裂痕，玻璃窗也被震碎。街頭擠滿撤離民眾，不少人與家人相擁確認彼此平安。

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）透過國營電視台表示，「首都卡拉卡斯部分建築物已經倒塌，許多住宅也遭到摧毀。」

卡拉卡斯東部查考區（Chacao）市長杜克（Gustavo Duque）則透露，當地至少有兩棟建築物坍塌，已有16人受傷，並傳出死亡案例，但未公布確切罹難人數。他強調，「我們將盡一切努力救出盡可能多的人。」

▲▼委內瑞拉強震，首都卡拉卡斯多棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

由於地震發生當天適逢委內瑞拉紀念脫離西班牙獨立的國定假日，不少民眾當時正在家中慶祝。80歲退休婦女羅梅洛（Maria Romero）回憶說，「這場地震太可怕了，甚至比1967年的那次地震還嚴重。」

此外，美國海嘯警報系統一度對波多黎各、美屬維京群島及英屬維京群島發布海嘯威脅警報，並警告阿魯巴、庫拉索及博內爾等加勒比海島嶼可能出現危險海浪，不過相關警報之後已經解除。鄰國哥倫比亞首都波哥大也啟動警報系統，部分居民預防性疏散。

《半島電視台》指出，位於卡拉卡斯的阿爾塔米拉（Altamira）地區，其災情「令人擔憂」，餐廳、商場林立的地區在此次強震傳出多棟建築物倒塌，包括一棟22層樓高的建築。由於該日是委國慶祝脫離西班牙殖民統治的公休日，許多民眾在家慶祝狂歡。隨著強震發生，委國也宣布進入「緊急狀態」。