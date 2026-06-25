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澤倫斯基下令「先發制人」攻俄！　鎖定能源、軍工設施逼普丁談判

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基接受專訪。（圖／路透）

▲  澤倫斯基下令烏軍主動出擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基24日宣布，已下令情報單位與軍方對俄羅斯用於擴大戰爭的設施展開「先發制人」的攻擊，近期加強打擊俄國能源設施、物流網絡及軍工生產基地則是為迫使莫斯科進行和平談判。

綜合《路透》及《基輔郵報》，澤倫斯基24日晚間在演說中表示，「我已指示情報部門與軍方，對俄羅斯用於擴張戰爭規模的設施採取先發制人的行動」，目標涵蓋彈藥庫、軍工廠、油氣設施及戰略通訊中心。

無人機重創塞凡堡　莫斯科煉油廠停工半年

當天烏克蘭無人機重創俄占克里米亞最大城塞凡堡電力供應，並打擊俄羅斯中部與南部多處設施。而莫斯科煉油廠遇襲後嚴重受損，預計停工至少6個月，進一步加劇俄羅斯境內的燃料危機。

俄國官方罕見公布的數據顯示，俄羅斯5月石油產品與焦炭產量較去年同期驟降13.5%，降幅持續擴大。澤倫斯基補充，目前全俄已有逾60個地區出現燃料短缺，汽柴油價格大幅攀升。

聖彼得堡武器庫中彈　「火鶴」飛彈深入俄境

澤倫斯基還透露，烏克蘭情報部門獲取的俄方內部文件顯示，普丁當局已充分感受到遠程打擊帶來的衝擊。烏軍已成功攻擊聖彼得堡附近的武器庫，重創俄羅斯波羅的海艦隊大批彈藥，並以「火鶴」（Flamingo）飛彈擊中切博克薩雷（Cheboksary）的軍工廠，同時打擊奧倫堡地區天然氣設施。

澤倫斯基也提到，俄羅斯正將數以百計的S-400、S-500及鎧甲（Pantsir）防空系統向莫斯科與瓦爾代地區集結，以保護政權核心，卻讓其他地區防空出現漏洞，批評普丁此舉是為「保護戰爭根源」，而非保護人民。

他也強調，烏克蘭從未主動挑起這場戰爭，從一開始就尋求和平，但和平必須有所保障，「俄羅斯領導層清楚知道，一場有尊嚴的和平是有可能發生的，他們也明白占領無法被合法化。」他最後表示，推動俄羅斯走向和平的工具確實存在，烏克蘭將持續施壓。

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