客機狂晃！機長飛一半發病「被拖出駕駛艙」　加航空中驚魂急轉降





▲ 加航一名機長在飛行中突發不明病症。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大航空（Air Canada）一架班機24日下午自紐澤西紐瓦克飛往加拿大新斯科舍省哈利法克斯途中，機長因突發醫療緊急狀況被迫離開駕駛艙，由副機長獨自操控飛機緊急降落波士頓，機上61名乘客全數平安。

綜合ABC及《福斯新聞》等外媒，這架編號AC7664的航班由加航區域合作夥伴PAL航空公司營運，機型為德哈維蘭Q400螺旋槳客機。據加航聲明，飛行途中機長出現健康問題，須依安全作業程序離開駕駛艙，副機長因此接手獨立駕駛，於當地下午1時37分安全降落波士頓洛根國際機場。

乘客麥克唐納（Rodney McDonald）描述，事發時「飛機開始劇烈搖晃，幾秒鐘後空服員慌忙衝進駕駛艙，後來他們把一名機師拖出駕駛艙」，機長似乎突發某種疾病，他和其他乘客隨即上前協助機組員，「真是太可怕了，我和另外4個人一起，花了整整40分鐘才讓他穩定下來。」

乘客提到，機長直到緊急降落前都還神智不清，眾人只好用安全帶固定他的四肢，直到降落後才逐漸恢復清醒。麥克唐納事後感嘆，「當下腦中一片混亂，只能不斷祈禱。」

麻薩諸塞州港務局（Massport）確認，這架飛機已安全落地，消防搜救隊與波士頓緊急醫療服務人員隨即接手處理。機長現已送往麻州總醫院接受治療，病情與確切發作原因尚未對外公布。加拿大航空則表示，正積極協助受影響乘客安排後續交通，確保他們能順利抵達哈利法克斯。