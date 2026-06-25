川普政府向國會提「2.8兆追加預算」！　打伊朗狂燒9千億

▲ 川普政府請求追加876億美元預算，但在國會前景堪憂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府24日正式向國會提出高達876億美元（約新台幣2.8兆元）的緊急預算申請，其中絕大多數用於資助對伊朗的「史詩狂怒」（Operation Epic Fury）軍事行動。但國會前一天才剛通過譴責該行動的決議案，預算案面臨重重阻力。

670億撥國防部補彈藥、軍費

根據BBC，白宮行政管理預算局在致眾議院議長強生（Mike Johnson）的信函中指出，申請金額中有670億美元將撥給國防部，涵蓋210億美元用於補充武器彈藥庫存、173億美元支應作戰行動開銷，以及121億美元用於機密計畫。

此外，約3億美元將用於強化美國在中東及南亞各大使館與外交據點的安全防護，此前這些設施曾在戰事初期遭到攻擊。剩餘預算則涵蓋非戰爭相關支出，包括110億美元的農業補助及14億美元用於應對中非伊波拉疫情。

民意支持度低 共和黨人轉保守

但伊朗戰事在美國選民間民調持續低迷，加上11月期中選舉將至，不少共和黨議員對於繼續支持這場戰爭態度趨於保守。國防部首席財務官赫斯特（Jules Hurst）上月曾向國會表示，此次軍事衝突迄今已耗資約290億美元（約9223億台幣），但分析人士與多名議員認為，此數字並未完全反映實際財政衝擊。

川普閉門會議怒斥倒戈議員

川普24日在國會山莊與共和黨參議員舉行閉門午宴時，氣氛劍拔弩張。他批評參院前一天通過《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution），稱投票「時機不當且毫無意義」，更怒斥4名倒戈民主黨的共和黨參議員是「輸家」。

美伊目前雖處於停火狀態，但川普上周與伊朗達成的和平方案仍持續在共和黨內部引發疑慮與反彈。路易斯安那州參議員卡西迪（Bill Cassidy）透露，他在會中當面質問川普，「我站起來說，『您根本沒有向美國人民說清楚狀況』，這場戰爭原本說只打4周，結果打了4個月，且當初的目標並未達成。」