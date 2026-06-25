輕如棉花糖！　天文學家發現迄今最大「超低密度行星」

▲類太陽恆星TOI-791（左）及其軌道上的2顆巨大行星。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《美聯社》報導，天文學家發現2顆「比棉花糖還輕」的巨大行星，它們的體積與木星相當，密度卻極低，被形容為「超級蓬鬆行星」（super-puff planets）。此發現24日已被發表在《皇家天文學會月報》（MNRAS）。

如同刮鬍泡 2行星密度超輕

牛津大學天文學家德蘭斯菲爾德（George Dransfield）率領研究團隊，發現了這2顆行星TOI-791 b、TOI-791 c。它們是「同尺寸已知最輕行星」，密度「相當於剛從罐子裡擠出來的新鮮刮鬍泡沫。」

2行星距地球約1110光年，繞著南部星座「飛魚座」的一顆恆星運行，由美國太空總署（NASA）凌日系外行星巡天衛星望遠鏡（TESS）在過去10年間偵測到。

研究團隊透過地球上的望遠鏡觀測其軌道數據，確認了它們的超低密度特性。相較之下，木星密度是這2顆行星的35倍。

超輕行星長怎樣？罕見發現助研究

德蘭斯菲爾德推測，這2顆行星可能呈白色或藍色，取決於當地天空是否有雲層覆蓋，主要成份應為氫和氦，但確切化學組成有待NASA詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）進行後續觀測才能確認。

「超級蓬鬆行星」被認為形成於新生恆星周圍、由氣體和塵埃組成的盤狀物，並在漫長過程中逐漸散失大量物質。在NASA目前已確認的近6300顆太陽系外行星中，此類行星已知數量不足40顆，可謂非常罕見。

德蘭斯菲爾德表示，研究此類罕見天體有助於拼湊行星形成的完整圖像，也讓人類更深刻理解自身在宇宙中的位置。