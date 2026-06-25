125年最強震！委內瑞拉政府示警　各地建築物「都有倒塌風險」

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）建築物倒塌。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉發生125年以來最大地震，24日傍晚接連遭到規模7.2和7.5強震襲擊。首都卡拉卡斯（Caracas）多棟大樓倒塌，鄰近主要機場受損，當局警告全國各地許多建築均有倒塌風險。

2強震連續襲擊 125年最大

根據美國地質調查局（USGS）數據，當地時間24日傍晚6時4分，規模7.2、震源深度約22公里的前震率先撼動該國北部亞拉夸伊州（Yaracuy）首府聖費利佩市（San Felipe）附近。

僅僅40秒後，規模7.5主震就在尤馬雷（Yumare）東南方爆發，震央位於沿海莫隆（Moron）地區以西不遠，震源深度約10公里。

規模7.5主震成為委內瑞拉有記錄以來最強地震，125年來首見。太平洋海嘯警報中心（PTWC）針對委內瑞拉海岸、阿魯巴（Aruba）、博奈爾（Bonaire）、庫拉索（Curacao）等鄰近島嶼發出海嘯警告，並對波多黎各（Puerto Rico）及美屬維京群島（US Virgin Islands）發布海嘯預警。

美國海嘯警報中心稍早示警，震央方圓186英里（約300公里）內的海岸、波多黎各與維京群島可能發生海嘯，但目前已經解除。

全國建築均有倒塌風險 搜救展開

社群媒體流傳畫面顯示，由於建築物倒塌、水泥外牆龜裂，首都商業區上空升起濃煙。此外，服務首都區的邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機場（Simon Bolívar International Airport）也發生嚴重結構受損及運營中斷。

內政部長卡韋羅（Diosdado Cabello）證實，劇烈震動導致房屋結構受損與建築物崩塌，包括卡拉卡斯地區。首都阿爾塔米拉（Altamira）地區情況「特別令人憂慮」，當地多棟多層住宅發生局部倒塌，甚至導致家具裸露在外。

他呼籲民眾避免待在結構受損的建築物內，以免在餘震中受傷，「我們建議您留在街道上，照看兒童與老人，並在救援程序啟動期間保持冷靜。」

▼委內瑞拉政府緊急搜救與應對狀況。（圖／達志影像／美聯社）



目前，政府已緊急出動救援人員，搜尋受困瓦礫堆下的民眾。民防部門也部署災區，評估基礎建設破壞程度。

通訊暨資訊部聲明，地震影響範圍涵蓋北部多州，包括亞拉夸伊（Yaracuy）、拉拉（Lara）、梅里達（Mérida）、阿拉瓜（Aragua）、卡拉沃沃（Carabobo）、拉瓜伊拉（La Guaira）、米蘭達（Miranda）及首都區。

由於許多建築物面臨倒塌風險，當局已在全國各地部署安全部門應對緊急狀況，並在評估建築受損情況的同時，授權切斷特定建築的瓦斯供應，作為預防性措施。