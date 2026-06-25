人妻「摸鳥」三溫暖18歲男　當著丈夫的面被逮捕

▲愛爾蘭人妻在三溫暖猥褻陌生男子，結果當著丈夫的面被逮捕。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

愛爾蘭38歲人妻拉斐拉．里舍．馬丁斯．伯恩斯（Raphaella Richer Martins Burns）去年跟丈夫前往西班牙度假時，在一家度假飯店的三溫暖內，撫摸一名18歲瑞典男子的生殖器。起初她被逮捕時，堅持上法院打官司，但周二改口認罪，同意支付罰款、賠償共3200歐元（約台幣11.5萬元），換取不坐牢。

夫妻赴西班牙度假 人妻三溫暖內摸鳥

綜合外媒報導，伯恩斯出生於巴西，目前住在愛爾蘭科克郡東部一座小村莊，她去年6月跟丈夫到旅遊勝地馬加魯夫度假，在馬提尼克飯店使用土耳其三溫暖時，直接撫摸18歲陌生男子的生殖器，嚇得對方連聲說「不、不、不！」

丈夫面前遭警方逮捕 起初堅稱只是誤會

警方獲報趕抵現場時，當著伯恩斯丈夫的面將人逮捕，但伯恩斯堅稱自己無罪，並稱相關指控「只是一場單純的誤會」。不過，事態在周二出現轉折，當天原定進入審理，但她突然同意認罪協商，改口承認猥褻，以免除牢獄之災。

誤以為男子對她有興趣 「我感到非常尷尬」

起訴書指出，當天傍晚約6時，兩人簡短交談幾句後，一同前往土耳其蒸氣浴室。伯恩斯坦言，「我當時很亢奮，覺得他對我有興趣，我認為我們在曖昧。」直到後來發現自己搞錯，「我立即向他道歉，當時我感到非常尷尬。」

最後一刻認罪協商 罰款加賠償共3200歐元

伯恩斯先前曾被警告，若遭判有罪，可能面臨18個月徒刑，如今她在最後一刻態度大轉彎，承認在未獲男子同意的情況下觸摸對方生殖器，並同意支付2700歐元罰款（約台幣9.7萬元），賠償被害男子500歐元（約台幣1.8萬元）。