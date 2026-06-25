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日本東北強震災情傳出！「多人受困電梯」油槽傾倒　高市早苗坐鎮

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東北岩手縣外海今（25）日上午7時30分（台灣時間上午6時30分）發生規模6.9強震，震央深度50公里，青森縣觀測最大震度為6強，八戶市則觀測到6弱搖晃，各地出現電梯停擺、民宅設備傾倒、交通大亂等災情。青森縣八戶市甚至有多人受困電梯，岩手縣亦有局部停電狀況。

▲▼日本岩手縣外海25日上午發生規模6.9強震，東北新幹線、秋田新幹線與北海道新幹線全面暫停運行。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本岩手縣外海25日上午發生規模6.9強震，東北新幹線、秋田新幹線與北海道新幹線全面暫停運行。（圖／達志影像／美聯社）

對此，日本首相高市早苗緊急坐鎮官邸，下令全力投入救災，呼籲民眾持續警戒，全面因應同等規模地震再度發生。

日本氣象廳初步評估，沿岸可能出現些微海面變動，但目前沒有海嘯造成重大災害的風險。

強震發生後，各地陸續傳出零星災情。根據日媒《TBS News》、《JX通信社》，青森縣八戶市消防單位指出，市內有電梯因地震停止運作，造成數人受困電梯，另有住宅的燈油儲槽傾倒，導致油料外漏。統計顯示，相關通報至少達5件，但截至目前並未接獲火災或傷亡通報。

此外，八戶市亦傳出4件救護車出動請求，但警方與消防均表示尚未接獲明確傷亡資訊。在階上町與八戶市一帶，也有約5起家庭用燈油桶傾倒事件，增加當地環境與火災風險疑慮。

JR東日本指出，地震發生後東北新幹線、秋田新幹線與北海道新幹線全面暫停運行，多條在來線也同步停駛，包括羽越本線、奧羽本線、大船渡線、大湊線、釜石線、八戶線等多條路線皆受影響，東北地區鐵路網幾乎陷入停擺。

東北電力公司表示，岩手縣盛岡市約90戶、一戶町約200戶出現停電情況，已展開搶修作業。至於民眾回報部分，社群與災害通報平台也出現「大量書籍、餐具從架上掉落」、「家具傾倒」等情形，顯示搖晃時間較長且範圍廣泛。

▲▼日本首相高市早苗25日上午坐鎮首相官邸。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗25日上午坐鎮首相官邸。（圖／達志影像／美聯社）

日本首相高市早苗在地震發生後提前進入首相官邸，並於上午8時30分對外說明，政府已立即在官邸危機管理中心設置對策室，召集關係省廳緊急應變小組，並要求地方政府密切合作，全力投入救援與災情掌握。

高市早苗強調「人命第一」，指示各單位迅速確認災情、提供即時資訊，並持續監測後續可能餘震。她也呼籲強震區居民保持警戒，「請注意，可能再次發生同等程度的地震。」

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