櫻花妹自拍雙臂消失　「詭異錯視照」狂吸900萬觀看

▲日本一名女網友自拍「雙臂消失」，詭異錯視狂吸900萬次觀看。（圖／翻攝自X／@6u6diary，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

日本一名年輕女網友近日在社群分享出遊照片，背景是東京海洋迪士尼，不料因為姿勢與背景配合，引發錯視，乍看之下會以為是「雙手」不見了，意外引發瘋傳，狂吸近900萬次瀏覽。

東京海洋迪士尼拍美照 乍看半邊身體消失

女網友@6u6diary近日在X分享照片，從中可見，她到東京海洋迪士尼玩，在一片充滿花藝的場景拍照，但因姿勢角度的關係，看起來像是半邊身體不見。

網友看傻反覆確認 「以為雙臂被扯掉」

許多網友看完紛紛驚呼，「嚇一跳，還以為雙臂被扯掉了」、「花了30秒才看懂」、「這是那種會讓腦袋當機的照片」、「不得不再三確認」、「看起來還以為少了半邊身體」。

臉部朝向誤導視覺 大腦誤判整個人面向鏡頭

有網友推測，許多人應該是受到原PO臉部面向的影響，腦中下意識認為她是整個人面向鏡頭，眼睛又沒看鏡頭，才會產生看起來「身體被切掉」的錯覺。

原PO親自揭曉答案 其實是側身面對鏡頭

為此，@6u6diary還再次發文說明，強調拍攝的其實是身體側面，只是她在拍照時將臉轉向鏡頭，掀起熱議。