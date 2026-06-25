快訊／委內瑞拉2次強震！首都卡拉卡斯「多棟大樓倒塌」　居民奔逃

記者羅翊宬／綜合報導
委內瑞拉於當地時間24日晚間，接連發生規模7.1、7.5強震，震央位於北部海岸與莫隆一帶，該國首都卡拉卡斯多棟建築倒塌、民眾緊急疏散。美國地質調查局針對波多黎各與維京群島發布海嘯警報，部分地區傳出傷亡與持續餘震風險。各地救援與災情持續彙整中。
▲委內瑞拉於當地時間24日晚間連續兩起強震，首都卡拉卡斯多棟建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社，下同）
根據《美聯社》，美國地質調查局（USGS）資料指出，這起強震發生於當地時間24日晚間，最初測得規模7.1地震，震央位於莫隆（Morón）以西、靠近委內瑞拉加勒比海岸地區，距離首都卡拉卡斯約168公里，震源深度約13公里。
數分鐘後，美國地質調查局再度測得更強烈的第二起地震，規模達7.5，震源深度約10公里，震央位於莫隆西南方約16公里處。短時間內連續兩起強震，使當地震感更加劇烈，也加深建築損害風險。
根據《CNN》，首起規模7.1地震發生於委內瑞拉北部海岸附近，震央位於蒙塔爾萬（Montalbán）西北方約28公里處，該區鄰近委內瑞拉多座重要煉油設施，顯示地震發生區域涵蓋人口與工業密集地帶。
地震造成委內瑞拉首都卡拉卡斯明顯搖晃，許多民眾驚慌逃出建築物，帶著家屬和寵物湧上街頭避難。畫面顯示，部分建築牆面倒塌，街道可見大量碎石與粉塵，部分商家與住宅區出現嚴重破損。
美國地質調查局指出，地震引發海嘯警戒。美國太平洋海嘯警報中心（PTWC）對波多黎各與美屬維京群島發布警報，波奈（Bonaire）、古拉索（Curacao）與阿魯巴（Aruba）等加勒比海地區也被評估可能出現危險海浪，影響範圍涵蓋震央周邊300公里海域。
卡拉卡斯街頭在強震後陷入混亂，許多居民長時間待在戶外不敢返回建築內。社群流傳影像顯示，多個街區建物出現結構性損毀，部分牆面消失、室內家具直接暴露在街道視線中，粉塵瀰漫情況明顯。
委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）表示，多個州均能明顯感覺到地震，首都卡拉卡斯的阿爾塔米拉（Altamira）地區更傳出「令人擔憂的狀況」，包括房屋與建築倒塌。他呼籲民眾暫時待在戶外，避免餘震造成進一步傷害。
卡貝友也提到，初步資訊顯示可能已有民眾受傷，要求駕駛人讓出道路，以利救護車與緊急車輛通行。他強調，當局正依照標準程序啟動救援與災後應變機制，提醒民眾注意孩童與長者安全，保持聯繫確認平安。
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