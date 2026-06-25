與同黨參議員鬧翻！川普午餐會「怒喊坐下」激烈互罵　提700億軍費

▲美國總統川普發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日與共和黨參議員在白宮閉門會議中，因伊朗戰事與對國會戰爭權限決議產生激烈爭執，甚至傳出與路易斯安那州共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）爆發「高分貝對峙」，雙方互罵、場面一度失控。此事凸顯共和黨內部對戰爭進程與資訊透明度的不滿逐漸升溫，同時也反映川普在選前面臨外交與民意壓力的雙重挑戰。

會後，白宮未對相關指控回應，而共和黨內部則試圖淡化衝突，但伊朗戰爭議題已成為美國國會政治角力焦點之一。

根據《美聯社》、《路透社》，這場閉門會議於當地時間24日舉行，川普在與共和黨參議員討論期間，質疑外界對伊朗戰爭的反對立場，尤其是同黨參議員的「被判」，並點名批評國會日前通過的戰爭權限決議。

卡西迪當場回應，「政府並沒有向美國人民說明真相」，強調戰事原預期數週結束，如今卻已延續數月且目標未達成。卡西迪事後向媒體表示，他告訴川普，國會將持續支持限制軍事行動的決議，直到國會獲得完整簡報。

知情人士指出，川普對卡西迪言論反應強烈，多次要求卡西迪「坐下」，甚至當場稱其為瘋子，場面一度緊張升高。卡西迪則承認自己一度失去冷靜，表示「這並不恰當」，但強調自己是為了要求政府向國會與民眾提供更多戰爭資訊。

雙方激烈交鋒期間，會議氣氛持續升溫，其他共和黨議員多未公開支持卡西迪，部分人僅以「只是情緒激動的討論」形容。

▲美國共和黨參議員卡西迪24日出席參議院共和黨午餐會。（圖／達志影像／美聯社）

此外，《路透社》補充指出，這場爭執發生前，川普政府剛向國會提出約700億美元軍費需求，以支應伊朗戰事開支，引發外界關注戰爭成本持續攀升。同時，最新民調顯示，僅約4分之1美國民眾認為這場戰爭「值得付出代價」，川普支持度也跌至重返白宮以來的低點，進一步加劇政治壓力。

報導也指出，國會日前以象徵性投票方式要求結束戰爭，卡西迪與另外3名共和黨議員投下支持票。川普則在事後批評該決議「毫無意義」，並質疑其對外釋放錯誤訊號。

與此同時，白宮正推動與伊朗的框架協議，內容涉及經濟誘因與60天談判期，但協議細節仍存在多方分歧，包括制裁鬆綁、核設施檢查及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行安排等問題，引發區域盟友疑慮。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在科威特表示，美方不會採取「破壞盟友安全的措施」，強調區域穩定仍是首要考量。同時，以色列與黎巴嫩在華府討論美國斡旋的撤軍方案，但以色列總理納坦雅胡表明不會撤軍，顯示衝突仍存高度不確定性。