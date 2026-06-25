目睹親友遭淹死！世越號倖存者「12年後」輕生亡　李在明悲痛發文

▲南韓渡輪「世越號」2014年4月16日在珍島海域傾覆，多達304人不幸罹難。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

12年前，一艘名為「世越號」的客貨滾裝客輪，載著多名高中學生與教師，從仁川航向濟州島，豈料卻在全羅南道珍島郡外海傾覆沉沒，最終導致乘客與船員等304人死亡，只有172人倖存。不過，最近卻又發生悲劇，其中一名倖存者因為無法承受目睹親友死去、獨活的心靈創傷，最近選擇輕生身亡，留下無限悔恨。

根據韓媒《中央日報》，世越號船難發生於2014年4月16日，至今12年已經過去，然而卻仍有許多倖存者、民間潛水員依舊記得當年的悲痛，往事仍歷歷在目，無法忘卻當年被迫目睹親友逐漸死去的痛苦。對此，前世越號慘案家族協議會執行委員長劉慶根（音譯）於本月21日透過社群平台Instagram發布令人深感遺憾的消息。

劉慶根透露，當年從世越號船難倖存的A某，最近選擇輕生、前往安山天空公園已逝友人的懷抱。他以「為何要連朋友的份也一起活下去？」為題，探討A某生前經歷的痛苦與矛盾。

▲2019年，設置於首爾光化門廣場供人悼念的世越號罹難者靈堂。（圖／記者羅翊宬攝）

他表示，「相信很多人都覺得難過，幾天前才過完民間潛水員金寬宏（音譯）的忌日。希望大家別忘了，不是只有罹難者與家屬才是受害者，那些倖存下來的學生與民間潛水員，他們也同樣是受害者啊！」

內文寫道，「我有一句話非常想說。對於『能夠活下來就好』、『要代替那些過世朋友的人生好好活著』等這些評論，其實是不能說出口的話！倖存下來的學生們，他們被迫目睹朋友與同學逐漸死去的過程，身心非常煎熬。因為『只有我活了下來』而遭異樣眼光看待，那一份罪惡感，別說是夢想了，就連眼下的人生都過得非常煎熬。」

劉慶根感慨，「大多數的倖存者，他們的人生已經被搞得一團糟了！對於那些喊著『要連朋友的份一起好好活下去』的話語，不僅是對倖存者們的二度傷害，更是接近殺人誅心的可怕暴力。」

▲世越號殘骸，船尾處發現大量人骨。（圖／VCG）

報導指出，因為政治傾向分類，世越號船難倖存者與罹難者的家屬，經常淪為某些網紅的嘲諷對象。MBC電視台時事節目《PD手冊》曾揭露，某金姓年輕男子竟然在網路直播時，特意穿上京畿道安山市檀園高中的制服，同時在鏡頭前吃著魚板，而相片裡則寫著「我把朋友吃了」，對於事件中的罹難者與倖存者毫無憐憫之心。

針對悲劇再度發生，南韓總統李在明昨（24）日在臉書發文，「我的心情非常慘淡且難過！難以想像，這12年裡的每一天，（倖存者）究竟是以什麼樣的心情活下去？考大學、就業、談戀愛，這些對一般人而言再也平常不過的平凡日常生活，究竟得付出多少努力？即便俗諺說，『時間是最好的良藥』，但是當年留下的傷痛卻難以被治癒。」

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