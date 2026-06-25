SpaceX賣壓湧現　馬斯克跌落「兆美元富豪」寶座

▲全球首富、特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）晉升全球首位兆元（美元）富豪，但寫下歷史僅僅不到兩周，便因SpaceX與特斯拉股價遭遇猛烈賣壓，使得身家又跌破1兆美元大關。

兆元富豪紀錄僅維持不到2周

根據英國《獨立報》報導，彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，馬斯克的淨資產已降至約9,570億美元，結束了短暫成為史上唯一擁有13位數身家的富豪紀錄。

SpaceX掛牌後狂熱退燒 馬斯克身家隨之縮水

SpaceX於6月12日在股票市場掛牌，投資人熱烈追捧，使公司估值突破2兆美元，也短暫將馬斯克的財富推升至約1.1兆美元，讓他成為全球首位兆元富豪。然而，圍繞這次上市的狂熱情緒迅速消退，公司股價大幅回落後，馬斯克身家也隨之縮水。

SpaceX市值一周多蒸發近1兆美元

SpaceX估值在高峰時一度接近3兆美元，短暫躍升為全球最有價值的企業之一。不過，其市值如今已降至略高於2兆美元，短短一周多便蒸發近1兆美元。光是這筆縮水金額，就幾乎相當於馬斯克的全部身家。

投資公司AJ Bell財務分析主管休森（Danni Hewson）表示，這波賣壓反映出一項現實，新上市公司在最初的興奮情緒消退後，往往會經歷一段劇烈波動期，即便起初看起來一度勢不可擋，但市場需要時間消化這名新成員，部分投資人急著獲利了結，其他人則在評估自己願意以什麼價格進場。

特斯拉股價同步重挫5.8％

SpaceX承受賣壓之際，整體科技業也同步走弱。作為馬斯克財富另一大支柱的特斯拉，周一股價下跌5.8％，因投資人拋售人工智慧與半導體相關股票。

身家跌破兆元 仍穩居全球首富

儘管身家跌破1兆美元門檻，馬斯克仍穩居全球首富。彭博富豪榜顯示，他與最接近的競爭者之間仍有相當大的領先差距，包括Google共同創辦人賴利・佩吉（Larry Page）、謝爾蓋・布林（Sergey Brin），以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。