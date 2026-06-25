　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

快訊／日本東北強震狂搖！規模6.9「東京也有感」　偵測海面波動中

▲▼日本岩手縣外海稍早於25日上午發生規模6.9地震。（圖／日本國氣象廳）

▲日本岩手縣外海稍早於25日上午發生規模6.9地震。（圖／日本國氣象廳）

記者羅翊宬／編譯

日本東北地區今（25）日上午7時30分（台灣時間上午6時30分）發生規模6.9強震，震央位於岩手縣外海、深度50公里，最大震度達6強出現在青森縣階上町，八戶市亦達6弱。此次地震從北海道、東北一路延伸至關東及中部多地皆有明顯震感，日本氣象廳指出沿岸可能出現些微海面變動，但暫無海嘯災害疑慮。

地震後，東北新幹線與秋田新幹線全面停駛進行安全檢查。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳稍早指出，此次地震發生於25日上午7時30分（台灣時間上午6時30分），震央位於岩手縣外海，震源深度約50公里，規模推估為芮氏6.9。最大震度6強落在青森縣階上町，八戶市則觀測到震度6弱。青森縣三戶町及岩手縣盛岡市、二戶市、八幡平市、普代村、輕米町等地達震度5強；此外，青森、岩手、宮城多個縣亦出現震度5弱至4級不等搖晃。

本次地震影響範圍相當廣泛，從北海道多個城市、東北各縣，到關東的東京都23區、神奈川、埼玉、千葉，以及甲信越、靜岡、愛知、石川等地均觀測到不同程度搖晃。氣象單位已發布緊急地震速報，並強調沿岸可能出現輕微海面變動，但「沒有海嘯造成災害的擔憂」。

交通方面，JR東日本宣布，受地震影響，東北新幹線東京至新青森路段上下行列車全面停駛，且目前尚未公布恢復時間；秋田新幹線盛岡至秋田路段同樣暫停運行。由於鐵道系統需進行安全檢查，後續可能持續影響東北地區長途交通。

在基礎設施安全方面，青森縣東通村的東通核電廠目前仍處於長期停機狀態，營運單位表示地震後未發現異常，周邊輻射監測數值亦未出現變化。

青森縣內包含六所村使用過核燃料再處理工廠及陸奧市中期儲存設施等相關核能設施，目前均在進行安全確認，截至目前未通報異常情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
408 1 6966 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／委內瑞拉2次強震！首都卡拉卡斯「多棟大樓倒塌」　
快訊／雨區擴大！　9縣市豪大雨特報
快訊／暴雨狂炸　屏東春日鄉士文村緊急停班課
韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人
波赫5分鐘進2球！21歲小將進球興奮脫衣吞牌　仍3比1力退卡
主管下班狂傳LINE算職場霸凌？洪申翰曝關鍵
快訊／日本東北強震狂搖！規模6.9「東京有感」　
瑞士21歲天才曼贊比接班！　神紀錄媲美姆巴佩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／委內瑞拉2次強震！首都卡拉卡斯「多棟大樓倒塌」　居民奔逃

SpaceX賣壓湧現　馬斯克跌落「兆美元富豪」寶座

快訊／日本東北強震狂搖！規模6.9「東京也有感」　偵測海面波動中

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

快訊／委內瑞拉規模7.1地震　美國發布海嘯預警

科技股走弱拖累！美股漲跌互見　台積電ADR漲1.02％

川普稱伊朗保證通行「荷莫茲不收費」　若違背美伊談判喊卡

印度完美謀殺案！人妻離奇溺斃　狠夫9年後落網認：親手拋下河

密室逃脫險丟命！女遭淋「真汽油」起火狂燒　員工全逃跑不救

汽車變換車道　2重機碰撞「爆炸起火」驚悚畫面曝光

深夜遭潑穢物！台東玄濟宮今早最新現場曝光　尬電師父貼公告了

20歲孕婦搶救20分鐘恢復心跳…最新傷況曝光！院方曝：仍在搶救中

高雄死亡車禍！女騎士擦撞貨車不治　目擊者：地上留一大灘血

「像被全世界逼退！」C羅爆發吐怨氣　回嗆酸民：我不會被遺忘

新北聯合婚禮報名開跑 百對新人抽歐洲蜜月機票

撞擊瞬間曝光！20歲孕婦追撞倒地遭輾　「車身猛彈2下」胎死母命危

病貓變回猛虎　C羅終結10場進球荒「梅開二度」　梅西沒有的紀錄他做到了

抓到了！輾過20歲孕婦害「胎死母命危」　肇逃女凌晨到案了

板橋公車右轉撞倒行人捲車底　67歲女送醫不治

檢方聲請羈押！2.4萬粉育兒女網紅毒駕撞店 　「車上竟載3歲女兒」

快訊／委內瑞拉2次強震！首都卡拉卡斯「多棟大樓倒塌」　居民奔逃

SpaceX賣壓湧現　馬斯克跌落「兆美元富豪」寶座

快訊／日本東北強震狂搖！規模6.9「東京也有感」　偵測海面波動中

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

快訊／委內瑞拉規模7.1地震　美國發布海嘯預警

科技股走弱拖累！美股漲跌互見　台積電ADR漲1.02％

川普稱伊朗保證通行「荷莫茲不收費」　若違背美伊談判喊卡

印度完美謀殺案！人妻離奇溺斃　狠夫9年後落網認：親手拋下河

密室逃脫險丟命！女遭淋「真汽油」起火狂燒　員工全逃跑不救

汽車變換車道　2重機碰撞「爆炸起火」驚悚畫面曝光

快訊／雙北「國家警報響」　大雷雨狂炸

「不用投」不是選項！大谷翔平帶傷拚第8勝　羅伯斯曝二刀流執念

快訊／委內瑞拉2次強震！首都卡拉卡斯「多棟大樓倒塌」　居民奔逃

6分鐘互轟3球超瘋狂！哈基米破網吹反攻號角　摩洛哥4比2退海地

TOYOTA「人氣7人座MPV」日本推新改款！台灣車迷敲碗快復活

亞洲首富千金俏麗紅裝驚豔倫敦上流圈　精品集團董娘裙子太皺糗爆

6月25日星座運勢／水瓶座坐等財富進帳　金牛花小錢大享樂

PO車牌酸老闆娘「三寶逆向」　台南女被判刑2個月

生理期不能洗頭、喝冰水？女生最常相信的5大經期迷思

小茉露臉了！老高深夜突發「夫妻合體舊片」　網抓詭異點：不尋常

【驚悚撞擊】機車撞左轉轎車「對折」　滿地碎片...女騎士命危搶救中

國際熱門新聞

即／日本強震狂搖！規模6.9「東京也有感」

科技股走弱拖累！美股漲跌互見　台積電ADR漲1.02％

快訊／委內瑞拉規模7.1地震　美國發布海嘯預警

韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

川普稱伊朗保證通行「荷莫茲不收費」

世足夢幻工作！　看球賽可拿159萬

汽車變換車道　2重機碰撞「爆炸起火」

荷蘭首例！　「未滿12歲病童」接受安樂死

10歲女童遭性侵亡　最後遺言：爸爸救我

神戶男成凍屍！前妻搬走「照繳14年水電費」

長頸鹿離奇失蹤　主人懸賞15萬求線索

腦漿在眼前爆開！脫北男11歲目睹公開處決

馬斯克身家縮水　跌落「兆美元富豪」寶座

馬斯克爆砸「12億天價封口費」　網紅媽拒絕

更多熱門

相關新聞

快訊／委內瑞拉規模7.1地震　美國發布海嘯預警

快訊／委內瑞拉規模7.1地震　美國發布海嘯預警

委內瑞拉北部近海在當地時間24日傍晚5點04分（台灣時間25日清晨6點04分）發生規模7.1強震。美國海嘯預警系統隨後發布警報，提醒鄰近沿海地區可能出現海嘯，具體傷亡及災損仍在確認中。

2026年環太平洋軍事演習之研析

2026年環太平洋軍事演習之研析

剛抓疑走私稀土日本人　陸鼓勵檢舉軍民兩用物項違法出口

剛抓疑走私稀土日本人　陸鼓勵檢舉軍民兩用物項違法出口

米克拉颱風影響　明天國籍航空日本航班異動一次看

米克拉颱風影響　明天國籍航空日本航班異動一次看

星悅航空台北－北九州7/1開賣9/3重啟　復航紀念優惠單程1,000元起

星悅航空台北－北九州7/1開賣9/3重啟　復航紀念優惠單程1,000元起

關鍵字：

日韓要聞地震日本

讀者迴響

熱門新聞

米克拉縮成輕颱　「紫爆強雨」灌4縣市

逆子下藥性侵老母致死　檢起訴由國民法官審理

快訊／國家警報狂響　大雷雨轟4縣市

才遭潑糞！尬電師父吼2分鐘「老婆哭了」舊片瘋傳

快訊／全台變天　米克拉颱風今最近「5縣市豪大雨」

大雷雨猛炸國家警報大作　12縣市豪雨

22歲正妹出道拍寫真！G級火辣身材上節目圈粉

台股下殺千點　專家點名「新黑天鵝」

外出工作半年！男子回家驚見「屋內堆滿蛇蛋」

震撼　湖人里夫斯4年1.85億美金續約

行政院通過修法　持電子煙可罰10萬、毒駕5年內再犯不得假釋

日本超市賣「台灣芒果籽」　售價曝光驚呆一票台人

「月經來狂拉」看腸胃沒用！醫揭致病元凶：超音波照不出

王子粿粿愛相隨不畏罵名　經紀公司18字回應了

明天米克拉最近全台變天　南部豪雨下到發紫

更多

最夯影音

更多
深夜遭潑穢物！台東玄濟宮今早最新現場曝光　尬電師父貼公告了

深夜遭潑穢物！台東玄濟宮今早最新現場曝光　尬電師父貼公告了
20歲孕婦搶救20分鐘恢復心跳…最新傷況曝光！院方曝：仍在搶救中

20歲孕婦搶救20分鐘恢復心跳…最新傷況曝光！院方曝：仍在搶救中

高雄死亡車禍！女騎士擦撞貨車不治　目擊者：地上留一大灘血

高雄死亡車禍！女騎士擦撞貨車不治　目擊者：地上留一大灘血

「像被全世界逼退！」C羅爆發吐怨氣　回嗆酸民：我不會被遺忘

「像被全世界逼退！」C羅爆發吐怨氣　回嗆酸民：我不會被遺忘

新北聯合婚禮報名開跑 百對新人抽歐洲蜜月機票

新北聯合婚禮報名開跑 百對新人抽歐洲蜜月機票

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面