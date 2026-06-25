快訊／日本東北強震狂搖！規模6.9「東京也有感」　偵測海面波動中

▲日本岩手縣外海稍早於25日上午發生規模6.9地震。（圖／日本國氣象廳）

記者羅翊宬／編譯

日本東北地區今（25）日上午7時30分（台灣時間上午6時30分）發生規模6.9強震，震央位於岩手縣外海、深度50公里，最大震度達6強出現在青森縣階上町，八戶市亦達6弱。此次地震從北海道、東北一路延伸至關東及中部多地皆有明顯震感，日本氣象廳指出沿岸可能出現些微海面變動，但暫無海嘯災害疑慮。

地震後，東北新幹線與秋田新幹線全面停駛進行安全檢查。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳稍早指出，此次地震發生於25日上午7時30分（台灣時間上午6時30分），震央位於岩手縣外海，震源深度約50公里，規模推估為芮氏6.9。最大震度6強落在青森縣階上町，八戶市則觀測到震度6弱。青森縣三戶町及岩手縣盛岡市、二戶市、八幡平市、普代村、輕米町等地達震度5強；此外，青森、岩手、宮城多個縣亦出現震度5弱至4級不等搖晃。

本次地震影響範圍相當廣泛，從北海道多個城市、東北各縣，到關東的東京都23區、神奈川、埼玉、千葉，以及甲信越、靜岡、愛知、石川等地均觀測到不同程度搖晃。氣象單位已發布緊急地震速報，並強調沿岸可能出現輕微海面變動，但「沒有海嘯造成災害的擔憂」。

交通方面，JR東日本宣布，受地震影響，東北新幹線東京至新青森路段上下行列車全面停駛，且目前尚未公布恢復時間；秋田新幹線盛岡至秋田路段同樣暫停運行。由於鐵道系統需進行安全檢查，後續可能持續影響東北地區長途交通。

在基礎設施安全方面，青森縣東通村的東通核電廠目前仍處於長期停機狀態，營運單位表示地震後未發現異常，周邊輻射監測數值亦未出現變化。

青森縣內包含六所村使用過核燃料再處理工廠及陸奧市中期儲存設施等相關核能設施，目前均在進行安全確認，截至目前未通報異常情況。