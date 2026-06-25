韓媒：富裕的台灣　貧困的台灣人

▲台灣搭上AI和半導體熱潮，迎來16年最強經濟增長，但韓媒指出，台灣科技業財富無法擴散至整體社會。（圖／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣搭上AI與半導體熱潮，迎來16年最強經濟增長，但韓媒刊登系列報導，指出台灣人受到高房價、低薪資和物價負擔壓迫，使得這些亮眼的經濟數據與民眾感受出現落差，產生「富裕的台灣、貧困的台灣人」的矛盾現象。

經濟數據亮眼 消費信心反探低點

韓媒《韓民族日報》以〈住在蛋殼區的乞丐超人〉為題，談到台灣今年第1季GDP較去年同期成長14.55％，創下48年來最高水準。台灣央行也將今年經濟成長率預測上調至9.45％。若預測成真，台灣將創下自2010年成長10.25％以來，16年來最高的經濟成長率。

不過，這些數字與台灣民眾實際感受到的景氣出現落差。台灣消費者信心指數今年5月降至62.08，低於前一個月的62.47，創下2023年1月以來最低水準。這項指數由國立中央大學台灣經濟發展研究中心，綜合消費者對國內景氣、家庭經濟、就業與物價等項目的預期後計算得出，若低於100，代表悲觀看法占上風。

▲台灣消費者信心指數今年5月降至62.08。（圖／資料照）

報導指出，台灣經濟規模雖然快速擴張，但分配給勞工的份額卻停滯不前。受僱人員報酬占國內生產毛額的比例，也就是勞動所得分配率，並未獲得改善。台灣勞動所得分配率在1990年代以前曾達到50％，此後逐漸下滑，2024年已降至43％。

台灣2025年月平均薪資為6萬4000元新台幣（約310萬韓元），僅相當於南韓月平均薪資420萬韓元（約新台幣8萬6920元）的約73％。儘管台灣去年人均國民所得（GNI）超越南韓並突破4萬美元，但台灣勞工的薪資處境仍比南韓更差。

高科技從業者享受經濟果實 台灣的「K型經濟」

台積電、聯發科與鴻海等高科技企業的從業人員，能夠享受人工智慧熱潮帶來的成果，但服務業、傳統製造業，以及非正職和低薪青年族群，卻與高速成長的經濟果實相距甚遠。

一部分產業與階層快速成長，另一部分卻停滯不前，甚至持續往下滑落。這也是台灣內外開始以「K型經濟」形容這種現象的原因。

對此，台灣央行曾解釋，並不是傳統產業表現不好，而是電子產業的成長力道過於強勁。然而，這樣的說明仍不足以完整解釋整體經濟平均數字與民眾實際感受之間的落差。

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

落差反映在住宅問題上 年輕人自嘲「蛋殼區」

近年，台灣年輕人之間廣泛流傳「蛋殼區」這個說法。若將台北市中心比喻為蛋黃、外圍地區比喻為蛋白，那麼負擔不起房價的年輕人，就只能被迫搬到更外圍的郊區，也就是相當於蛋殼的位置。

愈來愈多年輕人表示，別說買房，光是負擔房租與通勤費用，生活就已經相當吃緊。首都台北的房價所得比達16倍，比英國倫敦、美國紐約等城市還高。

「乞丐超人」示警經濟成長與生活脫節

報導指出，最近台灣出現「乞丐超人」一詞也受到關注。這是指一群精打細算的年輕人，他們透過便利商店App確認即將到期而降價出售的便當與生鮮食品庫存，再於指定時間趕到店裡搶購。

有人認為這是為了節省物價支出的合理消費方式，但在國家經濟創下歷史性榮景之際，年輕人卻為了折扣便當四處奔走，象徵性地呈現出經濟成長與日常生活之間的巨大落差。

▲許多年輕人為省錢，在超商搶購打折的即期食品，甚至成為一種流行。（示意圖／記者曾筠淇攝）

生育率連續10年創下新低

經營出版社、結婚5年的林先生（42歲）受訪時表示，他已決定不生小孩，「5名大學同學中，有3人結婚，但有孩子的只有1人。」

去年台灣新生兒人數為10萬7,812人，連續第10年創下新低。總生育率，也就是每名育齡女性一生預計生育的子女數，更降至歷史新低的0.695人。

總統賴清德上月28日宣布，為解決少子化造成的人口減少問題，將投入3800億元新台幣，推動「台灣人口對策新戰略」，將把育兒制度轉型為由社會、企業與國家共同支援的「公共支持型育兒」系統。

不過，林先生表示，即使推出這些措施，他也沒有改變想法的打算，「社會確實有必要擴大支援，但最終的關鍵還是每個家庭的經濟穩定。」

▲台灣新生兒人數連續第10年創下新低。（圖／記者李毓康攝）

台灣半導體產業強 各產業、地區差距也在擴大

台灣民間智庫「共力研究社」報告指出：「2010年至2019年間，企業營業利益年平均成長率約為4％，與勞工薪資成長率相近；但2020年至2024年間，營業利益成長率暴增至7％，勞工薪資成長率卻仍停留在約4％。」

台灣社會問題不僅僅只是「過度依賴半導體產業」

報導總結，台灣社會更深層的問題在於，如何把經濟成長的成果轉化為居住穩定、薪資上升等具體改善。如果出口大企業與高科技產業賺取的利益，無法擴散到所有家庭與地方社會，高成長反而可能加劇貧富差距。

台灣政府也意識到這項問題，持續推動普發現金、調高薪資、青年居住補助及擴大社會住宅等政策。然而，僅靠一次性、短期性的補助措施，很難緩和結構性的兩極化，「富裕的台灣、貧困的台灣人」這項矛盾，很可能將持續存在。