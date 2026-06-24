印度完美謀殺案！人妻離奇溺斃　狠夫9年後落網認：親手拋下河

▲警方最初以為是意外溺斃，近日重新翻案，才確認為謀殺。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度古吉拉特邦（Gujarat）阿默達巴德市（Ahmedabad）一名人妻9年前離奇墜河身亡，當初警方以意外死亡結案，然而事隔多年，警方根據當年證據與證人紀錄重新翻案，最終認定死者丈夫罪嫌重大，並將其逮捕。

根據《新德里電視台》報導，印度阿默達巴德市犯罪調查部分近日宣布，成功破獲2017年的這起命案，並逮捕一名現年31歲的男子索蘭基（Minesh Dinesh bhai Solanki）。這起駭人聽聞的謀殺案發生在2017年6月25日，當天正值當地的傳統節日「聖車節」（Rath Yatra）。

嫌犯索蘭基當時與新婚剛滿4個月的妻子科馬爾本（Komalben Solanki）爆發嚴重的家庭糾紛，索蘭基因此動了殺機。他主動提出要帶妻子進行一場城市一日遊，藉此放鬆心情。

不知情的科馬爾本跟隨丈夫開心地度過了一整天，走訪了市區多個景點。直到深夜，索蘭基將妻子帶往僻靜的薩巴爾馬蒂河畔。當時兩人正一邊散步一邊聊天，就在科馬爾本毫無防備之際，索蘭基突然將妻子整個人一把抱起，隨後朝著河中拋下，導致妻子活活溺斃。

案發隔天親自前往警局報案，並通報失蹤。警方隨後展開調查，並在打撈起科馬爾本遺體的數小時後，以意外死亡結案。

阿默達巴德市犯罪調查部門近期接獲了新的情報，因此決定重新翻案，針對當年的技術數據、手機定位以及證人的證詞紀錄進行重新比對。最終鎖定索蘭基，並將其逮捕。根據警方調查，索蘭基先前曾有其他犯罪紀錄。