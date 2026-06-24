清潔隊摔入下水道「剛好被市長看到」！　她視察淹水當場氣炸

▲孟買市長視察街頭，目睹清潔隊摔入下水道。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度孟買暴雨成災，市長塔烏德（Ritu Tawde）24日一早親赴街頭視察淹水災情，卻當場目睹一名市政府清潔隊員跌落下水道，令她當場震怒。

清潔工掉下去 市長目睹氣炸

根據影片，塔烏德正在一群官員及幕僚的包圍下，聆聽最新災情與應對措施，未料她一轉身，竟剛好目睹意外瞬間。

塔烏德馬上嚴厲斥責現場官員，並警告以後再被發現任何一個人孔蓋沒蓋好，負責官員將面臨停職處分。

清潔隊員未注意 呼籲市民謹慎

塔烏德事後向《新德里電視台》解釋，當時人孔蓋被打開，是為了清理下水道垃圾與廢棄物，「那人應該注意到警告標示，以及我們在下水道附近設置的路障。」

#Watch: Mumbai Civic Body Worker Falls Into Manhole In Front Of Mayorhttps://t.co/FllRgIv6ZM pic.twitter.com/1KL4f7o55n — NDTV (@ndtv) June 24, 2026

她進一步呼籲市民，「當告示牌已清楚寫明『注意危險』，民眾就應提高警覺，我呼籲孟買市民養成閱讀大孟買市政機關（BMC）公告的習慣。」

季風雨遲到 暴雨成災

孟買今年迎來西南季風降雨的時間，比往年延遲近2週。23日晚間至24日的滂沱大雨，導致該市道路積水、交通中斷，甚至還有大樹及牆體倒塌的意外。

塔烏德表示，市政府已在積水路段部署多台抽水機，並且加快清理阻塞排水溝的雜物。