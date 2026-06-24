密室逃脫險丟命！女遭淋「真汽油」起火狂燒　員工全逃跑不救

▲ 女子參加密室逃脫被潑真油，全身嚴重燒傷。（圖／翻攝自Instagram／@la_jefa1979）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙一名女子2022年參加號稱「極限密室逃脫」的活動，卻遭工作人員以真汽油淋在身上後點火，導致她全身嚴重燒傷，住院治療長達數月。時隔近4年後，3名被告面臨最高3年有期徒刑，受害者保險公司也求償190萬歐元（約6800萬台幣）。

密室逃脫潑真汽油 點火釀災

綜合《每日郵報》等外媒，這起事件發生於2022年6月27日，地點在西班牙南部格拉納達省卡哈爾市（Cajar）的「安帕羅別墅」（Villa Amparo）活動場地。受害者事先被告知應穿著不怕弄髒的衣物，主辦方也說明遊戲規則，但對可能面臨的安全風險隻字未提。

遊戲中有2名擔任演員的被告為受害者戴上腳鐐，命令她站上椅子，並在其頸部套上繩索。隨後有人將一種液體淋在她身上，受害者馬上開口稱該液體「聞起來非常像汽油」，卻被工作人員忽視。其中一名被告隨即點燃打火機，導致她瞬間全身著火。現場演員見狀立刻逃離房間，最終由另一名人員持滅火器滅火。

重傷住院留心理創傷 檢方求刑3年

這場意外造成受害者嚴重燒傷，送往燒傷專科病房接受長期治療，更留下重大心理創傷。檢方認為此行為已構成過失傷害，求處3名被告各2年徒刑；受害者委任的私人律師則要求加重至3年。

法律專家指出，被告試圖以參與者「默認同意」作為抗辯的策略，恐怕難以成立。歐洲責任法專家巴爾加斯（Alejandro Vargas）分析，「在商業娛樂場所中，同意書無法合法化使用易燃加速劑等足以造成極端人身傷害的行為。」

這起事件引發外界對沉浸式娛樂產業安全監管的高度關注，隨著全球密室逃脫市場規模逼近32億美元，業者為追求刺激體驗不斷挑戰極限，但相關安全規範與主管機關的監管卻嚴重落後，本案料將成為歐洲法院處理互動娛樂業重大過失的重要判例。