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汽車變換車道　2重機碰撞「爆炸起火」驚悚畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲汽車突然變換車道，導致2輛重機發生碰撞，最終爆炸起火。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

埃及2名重機騎士行經亞力山卓國際沿海公路時，遭到一輛突然變換車道的車輛波及，導致2輛重機失控相撞，爆炸起火。整起事件造成2名騎士因傷重不治，如今事發當下的影片也曝光。

Arab Times Kuwait News、JioNews報導，騎士法魯克（Khaled Farouk）與阿里（Anas Ali）正結伴騎乘重機，根據後方車輛的行車記錄器影像，當時前方的汽車儘管是先打方向燈才變換車道，但據信車輛突然切入重機騎士所在車道的動作造成影響，左側重機在向右閃避之際，撞上右側重機夥伴。

這起突發狀況最終導致重機爆炸起火，救援人員雖趕赴現場緊急搶救，但最終仍未救回2人的性命。當局尚未公布這起事故的詳細調查結果。

事實上，埃及資深演員馬爾扎班（Mohamed Marzaban）本月初才因車禍事故罹難。兩起死亡車禍接連發生，使各界再度聚焦道路安全議題，尤其是機車騎士的安全。倡議人士與騎士們紛紛疾呼，要求當局加強交通法規執法力度、提升駕駛人安全意識，並採取更多具體措施，降低相關風險。

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