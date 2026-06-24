美軍印太司令部更名　分析：集中有限資源對付中國

▲美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（圖／路透）



文／中央社

美軍「印太司令部」日前改回舊稱「太平洋司令部」，有學者認為，改名的背後反映出美國方面是要集中有限資源對付中國。

香港科技大學榮休教授丁學良今天在信報刊文表示，美軍早年使用「印太司令部」的理由之一，是印度洋上有幾個戰略價值極高的島嶼，島上或已建立起軍事設施，或是有計畫擴張，或是準備籌建。

這些島嶼周圍的海域廣闊，分屬不同國家管轄，除了印度以外，還有歐洲海上強權，美國必須與這些國家商議安排，一旦太平洋區域發生重大危機，美軍能夠臨時或中短期借用這些島嶼，布置自己的武裝力量和通訊站。

理由之二是印度洋緊挨着荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）海峽，這是向亞洲運送能源的首要通途，誰控制了這個海峽及周邊海域，誰就能夠對敵方的軍隊和國民經濟實施巨大和長期的壓力。

理由之三是印度洋海底的電纜萬一被破壞或控制，美軍與其歐洲的盟友之間的正常通訊就無法維持。

文章分析，美國早年把印度洋納入太平洋司令部的控制範圍之內，其如意算盤之一，是所有在印度洋區域的新增戰備費用，主要由印度政府支付。

但印度一直只把陸地上的糾紛和衝突視為該國的首要戰略安全重點，面對巴基斯坦、克什米爾地區的穆斯林武裝力量，特別是與中國西藏交界邊境的民防及軍事布局，印度決策高層已經是力不從心。

所以，美國要在區內島嶼擴展軍事設施，只能自掏腰包，但美國總統川普對此「抱怨連連」，因而盡量減少美國對印度洋的安全負擔，符合他的商人盤算。

文章分析，美國把「印度」從該戰區的名稱上刪除，對中國的戰略含義是雙重的，有利也有不利。

▼美菲肩並肩軍演。（圖／路透）



有利的一面，是美國難以在印度洋區域投入充足的軍事資源，因此從荷莫茲海峽運輸出來的能源，受到美軍嚴格控制的程度呈下降趨勢。

不利的是，美軍對印度洋軍事投入縮減，一定是意識到美國政府的財力只能作更集中的配置，美軍太平洋司令部的戰爭資產，必須更集中在核心部位，而進入21世紀，不論是民主黨還是共和黨上台，美國政府從不掩蓋，他們在太平洋的首要對手是中國。

所以，美軍把印度洋放在邊緣地位，華盛頓的目標是把有限資源盡可能集中來對付中國；目前美國政府抓住的主要矛盾是太平洋區域，在這個區域，矛盾的主要方面是美國針對中國增長的軍力。

概括而言，文章表示，美國國防部目前把「印度」從戰區司令部的名稱中砍掉，主要是資源不足，不得不把有限軍費集中用在中國周邊；若是美軍獲得更多資源，可以及時地把印度洋再納入綜合戰略之中。