神戶男遭分屍塞冰櫃！前妻搬走「照繳14年水電費」　只為冷凍遺體

▲日本兵庫縣神戶市中央區某4層樓公寓發現肢解遺體。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市發生一起震驚社會的驚悚「冷凍庫分屍案」，50歲女子望月亞紀涉嫌在14年前殺害當時的丈夫西口豐，並將遺體「攔腰斬斷」，塞入大型冷凍庫中藏匿。事發之後，這名冷血人妻隨即搬離住處，並隱瞞丈夫死訊、私自辦理離婚。她離開後持續繳交舊公寓的房租與水電，直到2025年她停止支付電費，導致冷凍櫃斷電，屍體開始腐爛散發惡臭，這起塵封14年的殺人案才終於曝光。

前夫慘遭「腰斬」分裝兩袋 前租客驚：本來根本沒冷凍櫃

根據《富士新聞網》報導，日本警方6月20日在神戶市中央區的一處公寓發現一具腐爛遺體。警方在屋內一個大型冷凍庫中發現一具遭到肢解的遺體，死者的腹部遭到利刃切斷，上半身穿著T恤、下半身僅穿著內褲，分別被裝在兩個不同的袋子裡，塞在冰櫃深處。經確認，死者為1969年出生的前住戶西口豐。

警方隨即鎖定承租該公寓、現年50歲的死者前妻望月亞紀。而前任租客更透露，公寓內原本並未附設大型冷凍櫃，懷疑是望月亞紀為了藏屍而特地購買。案發後，望月亞紀搬到了距離凶宅僅10分鐘車程的市中心另一棟高級公寓，但14年來，她依然會頻繁出入藏屍的舊公寓。

瞞死訊辦離婚、代繳14年房租！卻因「省電費」讓屍臭飄散

警方調查發現，望月亞紀2012年左右將丈夫殺害分屍。而她在丈夫死後，更是成功隱藏其死訊，私自辦理離婚。她搬走後每個月仍照樣支付舊公寓的房租與水電費，長達14年之久。

望月亞紀在2025年突然停止支付舊公寓的電費，導致被斷電，而冷凍庫也因此停止運轉，進而使冰封10多年的遺體開始腐爛，並且飄散出惡臭，最終驚動警方。

狡猾人妻一度否認 最終鬆口認了「殺害前夫」

警方20日發現屍體後，就曾經鎖定望月亞紀，但當時她堅稱自己並不知情，然而22日卻自己向警方投案稱，「就是我做的」，最終被逮。