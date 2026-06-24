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泰國擬禁止「16歲以下用社群媒體」！　93%泰人滑手機近8小時

▲▼手機,智慧型手機,少女,女童,女子,女子滑手機。（圖／VCG）

▲泰國擬修法禁止16歲以下兒童使用社群媒體。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

澳洲與英國相繼立法限制兒童與青少年使用社群媒體，泰國政府近日將研擬新法令，未來計畫全面禁止16歲以下的兒童與青少年使用社群媒體。此舉主要是當局認為，長時間使用電子產品可能影響兒童大腦發展，更會讓孩子們暴露在網路霸凌、性剝削與線上賭博的巨大風險中。

2歲以下近7成天天盯螢幕！泰國人日均上網快8小時

「泰國健康促進基金會」（ThaiHealth）最新數據顯示，泰國高達93%的人口都有使用網路的習慣，且平均每人每天上網時間高達7小時54分鐘。更令人憂心的是，在0到2歲的嬰幼兒中，竟然有72.6%的幼童每天看螢幕的時間超過1小時。

泰國副總理兼泰國健康促進基金會董事長宋薩（Songsak Thongsri）21日公開警告，嬰幼兒過度接觸螢幕，將影響他們的學習能力、語言溝通及該年齡層應有的正常發展。

除了發展遲緩問題外，青少年在網路上可能面臨網路霸凌、兒童性剝削、線上賭博等危機，以及各式各樣誘導不良行為的廣告。這些風險將損害孩童的心理健康，引發焦慮與壓力，甚至影響日常習慣，演變成更廣泛的社會問題。

跟進澳洲鐵腕政策！平台沒做好過濾恐面臨重罰

為了解決這項新世代危機，ThaiHealth表示，將深入研究限制兒童和青少年使用網路媒體的影響與可行性。宋薩強調，泰國並非首創，該政策將參考已經通過相關法律的國家，例如澳洲日前就已經正式立法，禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，並且針對未能有效過濾、阻絕兒童用戶的社群平台制定了嚴厲的懲罰條款。

ThaiHealth目前也與泰國數位經濟與社會部緊密合作，計畫從四大領域著手加強「兒童網路防護網」，包含提高大眾的數位素養、開發健康的學習工具、推廣正確的媒體使用習慣，以及加強政府、企業與民間的跨界合作。未來除了推動新政策，當局也將全面監管並封殺非法網站，同時建立有害內容的通報系統。

兒童健康專家也強烈建議家長，必須立刻為孩子設定符合年齡的螢幕限時，並多鼓勵戶外體能活動與家庭共讀，才能讓孩子在身體、情緒與社交上獲得平衡發展。當局呼籲，從幼兒時期就開始培養「數位免疫力」，才是保護年輕一代免受網路傷害的關鍵一步。

 
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