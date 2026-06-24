視察伊朗核設施「一定會發生」！　國際原能總署強硬表態

▲ 葛羅西強調，美伊協議明訂伊朗所有核活動須在IAEA監督下進行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）24日在於日本福島第一核電廠舉行的記者會上明確表態，核查人員必將進入伊朗核設施進行檢查，正面回應伊朗聲稱被轟炸的濃縮鈾廠址不在視察範圍的說法。

綜合《美聯社》及《歐洲新聞台》，葛羅西引述美伊雙方共同簽署的諒解備忘錄，強調協議內容白紙黑字，毫無模糊空間，「備忘錄明確指出，所有涉及核材料設施的核活動將由IAEA監督」，「若要做到這點，我們顯然必須進行視察，不論是在後天、一周後還是10天後，這件事一定會發生。」

諒解備忘錄剛生效 美伊歧異浮現

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安17日簽署這份諒解備忘錄，雙方承諾「立即且永久終止軍事行動」，並開啟60天協商期，以解決伊朗核計畫等核心爭議。

但協議才剛生效，各方矛盾便接連浮現。伊朗外交部發言人巴蓋伊23日聲稱，目前並無安排IAEA人員前往視察遭美以空襲的核設施相關計畫，與美國副總統范斯前一天的說法矛盾。

高濃縮鈾料可造10枚核彈 IAEA近1年未視察

自以色列去年6月對伊朗發動為期12天的軍事行動以來，IAEA已近一年未能進入受損的濃縮設施。外界估計，這些廠址儲存的高濃縮鈾足以製造最多10枚核彈。德黑蘭堅稱其核計畫屬和平用途，但伊朗是全球唯一在未宣布擁核的情況下，將鈾濃縮至60%純度的國家，距武器級別僅一步之遙。

葛羅西曾警告，若缺乏IAEA介入，任何核協議不過只是「協議的假象」。根據備忘錄條款，美方承諾解除制裁，並提供規模至少3000億美元的伊朗重建基金，但制裁鬆綁的前提是伊朗須履行核不擴散義務，若無法推動核查工作，一切承諾將無從兌現。