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長頸鹿離奇失蹤！「顧吃樹葉」一路晃出牧場　主人緊急懸賞15萬

▲▼美國德州一隻成年雌長頸鹿「葛蕾西」（Gracie）離奇失蹤超過1.5週。（圖／翻攝臉書Real County Animal Rescue-Shelter）

▲「葛蕾西」離奇失蹤超過1.5週。（圖／翻攝臉書Real County Animal Rescue-Shelter）

記者吳美依／綜合報導

美國德州一隻成年雌長頸鹿「葛蕾西」（Gracie）離奇失蹤超過1.5週，牧場主人通報當局、發起搜索行動，更懸賞5000美元（約新台幣15.8萬元）尋求線索，只希望牠能平安歸來。

覓食一路晃出牧場　主人急搜尋

NBC、《紐約時報》報導，「葛蕾西」是一隻3.5至4歲的網紋長頸鹿，今年5月才入住「雪達谷牧場」（Cedar Hollow Ranch）。

76歲牧場主人瓊斯（Vick Jones）表示，「葛蕾西」失蹤前正在牧場內一處山坡地覓食，不過其他長頸鹿平時很少涉足該區域。

隨後，「葛蕾西」繞過8英尺（約2.4公尺）高的圍欄門離開牧場，「這隻長頸鹿和其他的不一樣，牠會自己到處走動，還會伸長脖子吃高處樹枝上的葉子。」

自動相機曾拍下　最新行蹤曝光

「葛蕾西」最後一次留下蹤跡，是被該鎮西部的一部自動感應相機拍下。

瓊斯23日下午依據目擊者提供的照片，驅車前往距離牧場大約4英里（約6.4公里）的地點展開搜尋，最後卻無功而返，因為那批照片已是數日前拍攝，「葛蕾西」早已不在原地。

當地警方22日發布失蹤公告後，消息迅速在網路上廣泛流傳，僅有700名居民的小鎮利基（Leakey）也意外吸引關注。瓊斯形容「感覺全世界的人都在幫忙找牠」，同時強調搜索不會中斷，「直到把牠帶回家為止」。

「雪達谷牧場」是位於聖安東尼奧市（San Antonio）西北方約100英里（約161公里）、擁有逾30年歷史的私人珍稀動物育種場，飼養著數百頭動物，包括飛羚、努比亞羱羊等。

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