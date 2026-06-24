以軍佔領部分領土「移交黎巴嫩政府軍」　雙邊官員證實討論中

▲以色列國旗懸掛在黎巴嫩南部靠近邊境一處建築物上。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述以色列與黎巴嫩官員說法報導，兩國官員正在討論一項美國支持的提案，計畫將以色列佔領的部分黎巴嫩南部領土，逐步移交給黎巴嫩政府軍接管。

領土移交黎軍 雙方官員證實提案

這項研議中的「試行計畫」23日在華府展開的最新一輪以黎談判中被討論。德黑蘭將黎巴嫩視為與美談判的焦點議題，但這條外交途徑已因真主黨公開拒絕蒙上陰影。

以色列官員表示，參與接管的黎巴嫩士兵將接受美方培訓與審查，以確認與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）並無關聯。與此同時，以色列仍將在邊境緩衝區維持軍事部署。

一名黎巴嫩資深安全官員證實，相關討論確實正在華府進行中，24日將舉行具體的軍事對軍事會談，議程涵蓋「試行區」等細節。該官員表示，談判重心將聚焦以軍撤離時間表，任何最終計畫都要等到25日的最後一輪談判結束後才會確定。

▼以色列與黎巴嫩展開談判。（圖／路透）

基本維持停火 最新現況曝光

伊朗戰爭初期，黎巴嫩率先對以色列開火，以展示對德黑蘭的支持，卻也因此與以色列爆發最新一輪戰爭。

自21日以來，以黎基本上維持停火，但以軍仍深入駐紮黎巴嫩南部地區，他們在那裡佔領並單方面宣告「安全區」，宣稱此舉是為了保護以色列北部免受真主黨攻擊。

美國與伊朗上週簽署的臨時協議，要求雙方及其盟友在所有戰線宣布立即且永久停止軍事行動、包括黎巴嫩，並且也須確保黎巴嫩的「領土完整與主權」。