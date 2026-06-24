泰47歲色外公性侵「12歲孫女」17次！　逃逸1年終落網

▲泰國一名男子性侵12歲孫女，逃逸1年後終於被逮。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名47歲男子趁著妻子外出工作，性侵同住的12歲孫女至少17次得逞，惡行曝光後，竟逃亡超過1年，直到24日才終於在北欖府一處建築工地被警方逮捕。

根據Khaosod報導，被害女童的外婆2025年4月帶著年僅12歲的孫女，搬去與47歲新婚丈夫蘇普（Suphut）同居。然而，外婆為了生計，經常需要前往其他省份長途工作，每次出門，家中就只剩下蘇普與12歲的女童獨處。

泰國中央調查局（CIB）打擊犯罪總局指出，身為長輩的蘇普自2025年6月起，趁著妻子前往外地工作，竟對年僅12歲的繼孫女伸出魔爪。他多次出言恐嚇、使用暴力，使孩子不敢反抗，並在數個月內，於不同時間與地點，猥褻、性侵對這名未成年少女連續17次。

隨著被害次數越來越多，身心受創的女童終於忍無可忍，找機會向其他親戚求助，並在親友陪同下，向武里南府（Buriram）當地的警局報案。警方隨即蒐集相關證據，並向法院申請逮捕令。

蘇普在得知惡行敗露後，第一時間便逃離武里南府的住處。蘇普逃亡超過1年後，警方接獲線報指，蘇普在北欖府大羅（Phra Pradaeng）地區的一處建築工地內當工人。警方24日大動作出擊，在工地當場將他逮捕。然而蘇普在初步偵訊時仍全盤否認犯行。